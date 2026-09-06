القرار "1701" بعد انتهاء ولاية اليونيفيل: آلية التنفيذ ستتعقد



Advertisement وكتبت" الشرق الاوسط": لا يبدو السؤال اليوم محصوراً فيما إذا كان سيتم تمديد ولاية «اليونيفيل» أو استقدام قوات بديلة، بل يتصل بمصير القرار «1701» نفسه: هل يبقى الإطار الدولي الناظم للوضع في الجنوب ومرجعية لبنان في مواجهة إسرائيل، أم يدخل عملياً في مرحلة جديدة من «عدم القابلية للتنفيذ»، إذا غابت القوة الدولية المكلفة بجزء أساسي من مهامه؟

يشرح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أن القرار «1701» نصّ على مهمة محددة للقوات الدولية (اليونيفيل)، وبالتالي في حال أنهت هذه القوات مهامها في لبنان، نهاية العام الحالي دون تجديد، فذلك سيؤثر حكماً على تنفيذ القرار الدولي؛ كونه سيفقد أحد أهم أركانه، أي دور «اليونيفيل» في تنفيذ هذا القرار.

ويرى مالك، في تصريح أن «غياب «اليونيفيل» من دون إيجاد بديل سيؤدي عملياً إلى فراغ في إحدى مهمات تنفيذ القرار»؛ ما يفرض، من وجهة نظره، أحد خيارين: «إما التمديد للقوات الدولية، أو استحداث قوة أممية أخرى تتولى المهام نفسها».

اضاف: "إسرائيل تسعى لوقف العمل بهذا القرار أو إلغائه، لا سيما أن المعطيات الميدانية على الأرض قد تغيرت وتبدلت لمصلحتها بعدما باتت تحتل ما يقارب 7 في المائة من مساحة لبنان»، لافتاً إلى أن «القرار (1701) لا يمكن إلغاؤه، إنما قد يُصار لاعتباره غير قابل للتنفيذ، مع افتقاد أحد أهم عناصره، أي وجود (اليونيفيل) المولوجة بها مهام محددة بإطار هذا القرار».

في المقابل، لا يرى مالك أن « اتفاق الإطار» قادر على أن يحل محل القرار «1701»؛ فالآلية التي ينص عليها الاتفاق، بما فيها لجنة المراقبة والتحقق والمناطق التجريبية، تختلف في طبيعتها وصلاحياتها عن الدور الذي تضطلع به «اليونيفيل»، التي تتمتع بمهام وصلاحيات أوسع في إطار القرار الدولي.وبالتالي، فإن طرح المعادلة على أساس أن اتفاق الإطار يمكن أن يكون بديلاً تلقائياً عن «1701» ينطوي على خلط بين مسارين مختلفين: الأول دولي أممي يستند إلى قرار صادر عن ، والثاني اتفاق سياسي - أمني ذو آلية تنفيذية خاصة.

ومن هذه الزاوية، يقول مالك: «تبدو مصلحة لبنان في التمسك باستمرار (اليونيفيل) أو، في الحد الأدنى، العمل على استحداث قوة أممية بديلة تؤدي المهام نفسها، لتفادي أي فراغ يمكن أن ينعكس على آلية تنفيذ القرار». يدخل القرار الدولي «1701»، مرحلة شديدة الحساسية مع اقتراب نهاية ولاية قوة المؤقتة في جنوب (اليونيفيل) نهاية العام الحالي، في وقت تتقدم فيه مسارات التفاوض عبر «اتفاق الإطار»، فيما تواصل بناء مقاربتها الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة انطلاقاً من هدف أساسي يتمثل في ضمان أمن مستوطناتها الشمالية ونزع سلاح «حزب الله».وكتبت" الشرق الاوسط": لا يبدو السؤال اليوم محصوراً فيما إذا كان سيتم تمديد ولاية «اليونيفيل» أو استقدام قوات بديلة، بل يتصل بمصير القرار «1701» نفسه: هل يبقى الإطار الدولي الناظم للوضع في الجنوب ومرجعية لبنان في مواجهة إسرائيل، أم يدخل عملياً في مرحلة جديدة من «عدم القابلية للتنفيذ»، إذا غابت القوة الدولية المكلفة بجزء أساسي من مهامه؟يشرح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أن القرار «1701» نصّ على مهمة محددة للقوات الدولية (اليونيفيل)، وبالتالي في حال أنهت هذه القوات مهامها في لبنان، نهاية العام الحالي دون تجديد، فذلك سيؤثر حكماً على تنفيذ القرار الدولي؛ كونه سيفقد أحد أهم أركانه، أي دور «اليونيفيل» في تنفيذ هذا القرار.ويرى مالك، في تصريح أن «غياب «اليونيفيل» من دون إيجاد بديل سيؤدي عملياً إلى فراغ في إحدى مهمات تنفيذ القرار»؛ ما يفرض، من وجهة نظره، أحد خيارين: «إما التمديد للقوات الدولية، أو استحداث قوة أممية أخرى تتولى المهام نفسها».اضاف: "إسرائيل تسعى لوقف العمل بهذا القرار أو إلغائه، لا سيما أن المعطيات الميدانية على الأرض قد تغيرت وتبدلت لمصلحتها بعدما باتت تحتل ما يقارب 7 في المائة من مساحة لبنان»، لافتاً إلى أن «القرار (1701) لا يمكن إلغاؤه، إنما قد يُصار لاعتباره غير قابل للتنفيذ، مع افتقاد أحد أهم عناصره، أي وجود (اليونيفيل) المولوجة بها مهام محددة بإطار هذا القرار».في المقابل، لا يرى مالك أن « اتفاق الإطار» قادر على أن يحل محل القرار «1701»؛ فالآلية التي ينص عليها الاتفاق، بما فيها لجنة المراقبة والتحقق والمناطق التجريبية، تختلف في طبيعتها وصلاحياتها عن الدور الذي تضطلع به «اليونيفيل»، التي تتمتع بمهام وصلاحيات أوسع في إطار القرار الدولي.وبالتالي، فإن طرح المعادلة على أساس أن اتفاق الإطار يمكن أن يكون بديلاً تلقائياً عن «1701» ينطوي على خلط بين مسارين مختلفين: الأول دولي أممي يستند إلى قرار صادر عن ، والثاني اتفاق سياسي - أمني ذو آلية تنفيذية خاصة.ومن هذه الزاوية، يقول مالك: «تبدو مصلحة لبنان في التمسك باستمرار (اليونيفيل) أو، في الحد الأدنى، العمل على استحداث قوة أممية بديلة تؤدي المهام نفسها، لتفادي أي فراغ يمكن أن ينعكس على آلية تنفيذ القرار».

وكتبت امل شموني في" نداء الوطن": تتسارع مسألة اقتراب نهاية ولاية قوة اليونيفيل، القوة الأممية التي أُنشئت عام 1978 ووُسّعت مهامها عام 2006، لتضيف إلى أحداث الجنوب مشكلة ملحّة صَعُب حلّها حتى الساعة. وتُقيّم حاليًا أداء اليونيفيل باعتباره "فشلا ذريعًا". ويشير دبلوماسي أميركي لـ"نداء الوطن" إلى أن المهمة التي مرت بمرحلتين، أي قبل حرب عام 2006 وبعدها، أدت إلى زيادة عديد القوات، ولفترة وجيزة إلى تراجع الهجمات عبر الحدود. لكن اليونيفيل لم تمتلك قط صلاحيات تنفيذية لمواجهة " " أو فرض الامتثال، إذ لم يمنحها مجلس الأمن صلاحيات بموجب الفصل السابع، ما جعلها مجرد "ورقة توت" دبلوماسية.

واعتبرت مصادر أميركية أخرى أن حتى ذلك التفويض المحدود قُوّض من قِبَل الحكومة التي عجزت عن بسط سيطرتها على أراضيها، فلم تتم عمليات الانتشار الموعودة لـ15 ألف جندي من الجيش، كما غابت أي طلبات للحصول على دعم اليونيفيل في تأمين الحدود. ونتيجة لذلك، لم تنشأ شراكة حقيقية بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وظل جنوب لبنان ساحة مفتوحة لترسيخ وجود "حزب الله".

ويشير دبلوماسي أميركي إلى أن فترة "الهدوء النسبي" الممتدة بين عامي 2006 و2023 لم تكن سوى استراحة عزز خلالها "الحزب" مواقعه في الجنوب، حيث شيّد الأنفاق والمخابئ، في حين قلّلت اليونيفيل في تقاريرها من شأن سيطرة "حزب الله" الواضحة في مناطق عملها، وعزت القيود المفروضة على تحركاتها إلى "قرويين غاضبين". وقد أدى ذلك إلى انهيار الثقة في اليونيفيل لدى كل من واشنطن وتل أبيب، ما جعل حلّها أمرًا حتميًا.

مع ذلك، تقول مصادر أميركية: "إن لبنان لم يتعلّم شيئًا"، إذ تظل مسألة "فرض السيطرة المسلحة" التي يمارسها حزب الله هي جوهر المشكلة. فـ"الحزب" يعتبر أن نزع سلاحه يهدد قدرته على تجاوز المؤسسات اللبنانية ويقوّض دوره المدعوم من . ونتيجة لذلك، يعرقل "الحزب" أي إصلاح حقيقي، ولا يقبل سوى بتغييرات شكلية، ويحول دون قيام أي قوة دولية بفرض الامتثال. من هنا، قال متحدث في الخارجية الأميركية إن "حزب الله يحاول عرقلة العملية" السلمية والتأثير سلبًا على المفاوضات.

ومع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، تعارض واشنطن استبدالها "بوجود دولي آخر عديم الفعالية". وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن "الدرس المستفاد واضح: يجب أن تكون لأي مهمة جديدة أهداف ملموسة وقابلة للتحقق، وفي مقدمتها نزع سلاح حزب الله واستعادة سيطرة الدولة".

ويوصي الخبراء الأميركيون بنموذج مشابه لـ"القوة والمراقبين متعددي الجنسيات" في سيناء: قوة أصغر حجمًا، ومحددة الأهداف، ومتمتعة بصلاحيات فعلية. كما ينبغي أن ترتبط المساعدات المقدمة للجيش اللبناني بإحراز تقدم حقيقي في تفكيك البنية التحتية لـ"حزب الله". ويجب أن تعمل الدبلوماسية على تحصين لبنان من التوترات الأوسع نطاقًا بين وإيران، والعمل على تقليص النفوذ .

وتشير المصادر إلى أن الخطر يزداد حدّة إذا ما تحولت مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" إلى مناطق رمادية دائمة. واعتبر دبلوماسي أميركي أنه قد يُطلب من الجيش اللبناني الانتشار من دون معدات كافية، أو دعم سياسي، أو تحقّق دولي، أو قد تحتفظ إسرائيل بحقها في ضرب ما تعتبره مواقع تابعة لـ"حزب الله"، أو قد يحاول الأخير إعادة بناء البنية التحتية أو الاحتفاظ بالأسلحة خارج نطاق الرقابة الحكومية الفعّالة. وحذّر من أن النتيجة لن تؤدي إلى استقرار في المنطقة مع انتهاء مهمة القوة الدولية.

في الخلاصة، تُجمع المصادر الأميركية على أنه لا ينبغي السماح لـ"حزب الله" باستخدام الوجود المستمر كذريعة دائمة للاحتفاظ بترسانة عسكرية لا تخضع للمساءلة، كما لا ينبغي السماح لإسرائيل بالتذرع بترسانة "الحزب" كـ"شيك على بياض" لتبرير اتخاذ مواقف مفتوحة المدة داخل لبنان. والحل السليم لكلا الطرفين يكمن في ترتيبات تتمحور حول الدولة، حيث يكون الجيش اللبناني حاضرًا بشكل علني ومدعومًا دوليًا ومسؤولا عن أمن البلاد.