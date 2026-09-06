تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موازنة الحكومة تؤجل زيادة الرواتب الى العام 2030

Lebanon 24
06-09-2026 | 22:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
موازنة الحكومة تؤجل زيادة الرواتب الى العام 2030
موازنة الحكومة تؤجل زيادة الرواتب الى العام 2030 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار": قطع مشروع موازنة عام 2027 الطريق على الموظفين في القطاع العام للوصول إلى زيادة عادلة على رواتبهم. فالمشروع لم يُدخِل في باب النفقات أيّ مبالغ إضافية مخصّصة للموظفين، باستثناء الرواتب الستة الإضافية التي أقرّت في آذار من عام 2026. ووفقاً للإطار المالي الذي أعدّته وزارة المال على المدى المتوسط، لن تلحظ الموازنات العامة المتعاقبة على مدى 4 سنوات مقبلة، أيّ زيادة للموظفين، ما يشير إلى مشروع مبيّت لدى السلطة، يقضي بتثبيت الراتب بقيمته الحالية، وعدم تقديم أيّ زيادة أقلّه حتى عام 2030.
Advertisement
بحسب تقرير وزارة المال حول مشروع الموازنة، تصل قيمة «كلفة الموظفين» إلى 353،791 مليار ليرة عام 2027، لترتفع بنسبة 12،6% عما كانت عليه عام 2026، أي قبل إضافة الرواتب الستة وتعديل قيمة التعويضات العائلية الشهرية، والتي يتقاضاها الموظفون عن الزوجة أو الزوج والأولاد شهرياً. ولكن في الأعوام المقبلة بعد عام 2027، لن ترتفع قيمة «كلفة الموظفين» سوى بنسبة 5% سنوياً بشكل شبه ثابت، حتى عام 2030، ما يشير إلى أنّ هذه الزيادات هي كلفة «التدرّج»، أي الدرجات الإضافية التي يحصل عليها الموظفون سنوياً، وبشكل تلقائي، ولا تشكل فعلياً إضافة حقيقية على قيمة الراتب.
في فذلكتها للموازنة، قررت وزارة المال تحميل الموظفين وزر أزمة الانهيار النقدي والمصرفي. ووصفت التوجّه إلى عدم زيادة رواتب الموظفين بـ«الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق»، وربطت بين الإبقاء على قيمة الرواتب متدنية على ما هي عليه، وبين «الحفاظ على أرصدة مالية إيجابية»، مشيرةً إلى أنّ هذا التوجه سيبقى على ما هو عليه «إلى حين استكمال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنفيذ استراتيجية واضحة وقابلة للاستدامة لاستعادة الودائع».
وهذا يعني بأنّ على الموظف أو المتقاعد، دون غيرهما، دفع ثمن السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة للسلطة السياسية. فوزارة المال لا تجد في تحسين رواتب العاملين في القطاع العام أولوية، وهذا ما قالته صراحةً، إذ رأت أنّ «القيد المالي الصارم الذي يحكم موازنة عام 2027 لا يعني تجميد دور الدولة، بل يعني توجيه الموارد المحدودة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً والأعلى مردوداً اقتصادياً واجتماعياً». بمعنى آخر، الموظف ليس أولوية، وهو، بنظر وزارة المال، ليس ذا أولوية، ولا مردود اقتصادياً له.
ويذكر هنا أنّ وزارة المال التي تدّعي في تقرير الموازنة تطبيق «الانضباط المالي» شوّهت الرواتب والتقديمات للموظفين إلى درجة أصبحت معها نسبة بند التعويضات تساوي 64% من إجمالي قيمة الرواتب والأجور. فكلّ زيادة تعطيها الدولة للموظفين لا تدخل في صلب الراتب، بل تدرج تحت تسمية «تعويض مؤقت»، ما يحرم الموظف من الاستفادة منها في تعويض نهاية الخدمة في حال أراد إنهاء خدماته قبل بلوغ السن القانونية، لأنّ قيمة أساس الراتب لا تزال على حالها منذ عام 2019.
وعلى سبيل المثال تبلغ قيمة أساس راتب الموظف في الفئة الثالثة اليوم 3 ملايين و200 ألف ليرة، أي حوالى 34 دولاراً. وهو الرقم المحتسب في أيّ تقديمات تحقّ للموظف، مثلاً منحة الولادة تساوي نصف راتب، أي مليوناً و600 ألف ليرة!
تشير أرقام موازنة عام 2027 إلى عدم وجود توجّه لدى الحكومة إلى زيادة بدلات النقل الخاصة بالموظفين، فقيمة بند «تعويض النقل المؤقت» لم تتغيّر مقارنةً مع موازنة عام 2026، ولا تزال 16،629 مليار ليرة، أي 182 مليون دولار. ويأتي هذا الثبات في قيمة بدل النقل رغم رفع الحكومة سعر صفيحة البنزين عندما زادت الرسوم عليها في شباط 2026، وما رافقها من ارتفاع عالمي بقيمة صفيحة البنزين، ما أدّى إلى زيادة سعرها من 20 دولاراً في مطلع عام 2025 إلى 30 دولاراً في نهاية تموز 2026، أي زيادة نسبتها 50%. وأدّت هذه الزيادة إلى ارتفاع في كلفة بدل النقل؛ فأجرة السرفيس زادت بنسبة 50% في بيروت، من 200 ألف ليرة إلى 300، وبدل النقل الرسمي عن كلّ يوم حضور لم يتغيّر، وبقي 450 ألف ليرة.
مواضيع ذات صلة
الحكومة تقرّ سلسلة تعيينات وتقسيط زيادة الرواتب.. ارجاء قرار التمديد لـ"سوليدير" وإعادة تعيين العلية رئيساً لهيئة الشراء العام
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القطاع العام: زيادات الرواتب خطوة تصحيحية ويرفض تمويلها ضريبياً
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس عكار للمحاربين القدامى: لإقرار سلسلة رتب ورواتب ضمن موازنة 2027
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال يحيل موازنة 2027 إلى رئاسة الحكومة في الموعد الدستوري
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 11:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

بيروت

جمالي

ليونا

تيجي

تموز

الست

زادة

تساو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:12 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-09-07
Lebanon24
04:05 | 2026-09-07
Lebanon24
04:04 | 2026-09-07
Lebanon24
04:03 | 2026-09-07
Lebanon24
04:00 | 2026-09-07
Lebanon24
03:47 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24