هل بدأ الشريط الاسرائيلي بالعودة؟

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كتب داوود رمال في"نداء الوطن": يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا رفض " " تسليم علي الطاهر إلى ، مفضلا أن تصل إليه وتحتله بالكامل؟ لا يبدو أن هناك تفسيرًا سياسيًا مقنعًا خارج معادلة السلاح والشرعية. فقبول "الحزب" بتسليم موقع استراتيجي للجيش في شمال الليطاني كان سيشكل إقرارًا عمليًا بانتهاء مرحلة ازدواجية القرار العسكري والأمني، وربما مقدمة لتسليم منشآت ومواقع أخرى تباعًا إلى الدولة. وهذا تحديدًا ما يبدو أن "الحزب" يريد تجنبه، بعدما تعرضت بنيته العسكرية في جنوب الليطاني لضربات إسرائيلية واسعة، وحولت الحرب أجزاء واسعة من مدن وبلدات وقرى الجنوب إلى مناطق مدمرة.وفي هذه المعادلة، قد يصبح نفسه، وعلى نحو خارج المنطق والمصلحة العليا، ذريعة لاستمرار السلاح خارج الدولة. فكلما اتسعت رقعة الاحتلال، أمكن لـ"الحزب" الزعم إن " " لا تزال ضرورية، فيما يؤدي رفض تسليم المواقع إلى الجيش عمليًّا إلى إضعاف الدولة وتعزيز الحجة في التوسع.الأخطر أن المسار قد لا يتوقف عند علي الطاهر. فإذا استمرت المعادلة الحالية، فقد تتجه إسرائيل إلى استكمال السيطرة على مرتفعات استراتيجية وصولا إلى تومات جزين، بما يعيد إلى الذاكرة شريطًا جغرافيًا شبيهًا، من حيث الوظيفة الاستراتيجية، بما كان قائمًا قبل الانسحاب الإسرائيلي في 25 أيار 2000. ومن شأن ذلك أن يمنح إسرائيل أوراق ضغط إضافية على الدولة اللبنانية، ويهدد بمزيد من تدمير جبل عامل، فضلا عن خلق واقع جغرافي وعسكري يفصل الجنوب عن وبيروت عبر السيطرة النارية على المحاور الحيوية.هذا السيناريو لم يعد يمكن تناوله كفرضية نظرية، بل مسارًا قابلا للتدرج ما دام القرار اللبناني عاجزًا عن فرض نفسه، وما دام "حزب الله" يرفض حسم خياره بين مشروع الدولة ومشروع السلاح. فاللحظة الفاصلة ليست في كيفية مواجهة إسرائيل عسكريًا فحسب، بل في أن يبدأ "الحزب" بالتعامل والتحدث بصفته مكونًا لبنانيًا، وأن يصبح القرار العسكري والأمني لبنانيًا حصرًا. وإلا فإن كل موقع يسقط خارج سلطة الدولة لن يكون خسارة ميدانية بحتة، بل خطوة إضافية في انهيار التوازن الوطني، وهزيمة مزدوجة يدفع ثمنها فيما يحتفظ الآخرون بأجنداتهم ومصالحهم حتى لو كانت خاتمتها الانتحار.