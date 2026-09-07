تحضيرًا لعملية انطلاق عملية الشراء.. اجتماع لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب

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عقدت نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب اجتماعا تحضيراً لعملية تسليم ما أمكن زراعته لهذا العام في الجنوب، وفي اطار التواصل الدائم مع المزارعين والاستماع الى ملاحظاتهم ورؤيتهم هواجسهم حول مستقبل الزراعة، وتم البحث في آخر مستجدات الواقع الزراعي وضرورة تطويره والتحضير للموسم المقبل في حال تحسّنت الظروف الامنية.واثنى المجتمعون، بحسب بيان، على "روح التعاون والانسجام بين النقابة وادارة حصر التبغ والتنباك والجهود التي بذلت من اجل انقاذ ماتبقّى من الموسم والاخذ بيد المزارعين المنكوبين الذين خسروا محاصيلهم ونزحوا من بيوتهم جرّاء الحرب على ".ووجه المزارعون تحية شكر للنقابة والمدير العام سقلاوي، وأعلن رئيس النقابة بأن عملية الشراء ستبدأ في المناطق الحدودية نهاية الاسبوع الثالث من الشهر الحالي، وفي القرى الخلفية ستنطلق فيها عملية الشراء في الاسبوع الاوّل من الشهر المقبل حال جهوز المزارعين وتوضيبهم لمحاصيلهم وهذا التسريع الذي اجريناه مع ادارة الحصر نتيجة الوضع القائم والجدير ذكره بأن الادارة اجرت كافة الترتيبات اللوجستية لعملية الشراء وبالتنسيق مع القوى الامنية ما يحفظ السلامة العامة للمزارعين وفرق التسليم من الادارة".وأكّد فقيه "استمرار النقابة في العمل الدؤوب لخدمة اهلها وحفظ مصالحهم خاصة في هذا الظرف الصعب"، واعلن بأن "اخباراً طيّبة سنزفّها اليهم قريباً بالنسبة لضمان مزارعي التبغ والتنباك وذلك بعد انتخاب رئيس رئيساً لمجلس ادارة الضمان، ما سيسهّل تسريع مفاوضات ضمان المزارعين والعاملين بقطاع الصيد البحري، بالاضافة الى سلسلة من البرامج التي تعدّها النقابة للمرحلة بالتعاون بين النقابة وادارة حصر التبغ والتنباك.