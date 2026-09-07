تصعيد الجنوب مرتبط بإيران

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أكدت مصادر مطلعة أن التصعيد المتزايد في يرتبط إلى حدّ كبير بمسار المواجهة القائمة بين وإيران، في ظل سعي إلى زيادة الضغط على عبر رفع مستوى التوتر في ساحات حلفائها.وبحسب المصادر، فإن زيادة منسوب التصعيد في قد تكون جزءاً من محاولة رفع الكلفة على ودفعها إلى تقديم تنازلات في ملفات التفاوض.وترى المصادر أن واشنطن تواجه مأزقاً جدياً، فهي لا تريد الانزلاق إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، وفي الوقت نفسه بدأت تكتشف أن سياسة «نصف الحرب» التي تعتمدها حالياً لا تحقق النتائج المطلوبة في مواجهة إيران.