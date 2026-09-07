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لبنان

تصعيد الجنوب مرتبط بإيران

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-09-2026 | 01:45
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أكدت مصادر مطلعة أن التصعيد المتزايد في جنوب لبنان يرتبط إلى حدّ كبير بمسار المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل سعي واشنطن إلى زيادة الضغط على طهران عبر رفع مستوى التوتر في ساحات حلفائها.
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وبحسب المصادر، فإن زيادة منسوب التصعيد في لبنان قد تكون جزءاً من محاولة رفع الكلفة على إيران ودفعها إلى تقديم تنازلات في ملفات التفاوض.
وترى المصادر أن واشنطن تواجه مأزقاً جدياً، فهي لا تريد الانزلاق إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، وفي الوقت نفسه بدأت تكتشف أن سياسة «نصف الحرب» التي تعتمدها حالياً لا تحقق النتائج المطلوبة في مواجهة إيران.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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