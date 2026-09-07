ارتفاع أسعار "القرطاسية" يفاقم الفاتورة المدرسية

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، ترتفع صرخة الأهالي من كلفة المستلزمات المدرسية، في ظل تسجيل أسعار القرطاسية زيادات تصل إلى نحو 20 في المئة كحدّ أقصى، ما يضيف أعباء جديدة على ميزانيات العائلات.



وفي المقابل، حافظت الكتب الوطنية على أسعارها، فيما سجلت أسعار الكتب الأجنبية ارتفاعاً محدوداً تراوح بين 2 و3 في المئة.



ويطالب الأهالي بمزيد من الرقابة على الأسعار، مؤكدين أن كلفة القرطاسية والكتب تضاف إلى أقساط المدارس والنقل وسائر المصاريف المرتبطة بالعام الدراسي، ما يجعل تأمين المستلزمات المدرسية تحدياً متزايداً للعائلات.

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