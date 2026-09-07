تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ارتفاع أسعار "القرطاسية" يفاقم الفاتورة المدرسية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-09-2026 | 04:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ارتفاع أسعار القرطاسية يفاقم الفاتورة المدرسية
ارتفاع أسعار القرطاسية يفاقم الفاتورة المدرسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، ترتفع صرخة الأهالي من كلفة المستلزمات المدرسية، في ظل تسجيل أسعار القرطاسية زيادات تصل إلى نحو 20 في المئة كحدّ أقصى، ما يضيف أعباء جديدة على ميزانيات العائلات.

وفي المقابل، حافظت الكتب الوطنية على أسعارها، فيما سجلت أسعار الكتب الأجنبية ارتفاعاً محدوداً تراوح بين 2 و3 في المئة.

ويطالب الأهالي بمزيد من الرقابة على الأسعار، مؤكدين أن كلفة القرطاسية والكتب تضاف إلى أقساط المدارس والنقل وسائر المصاريف المرتبطة بالعام الدراسي، ما يجعل تأمين المستلزمات المدرسية تحدياً متزايداً للعائلات.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
"رويترز": ارتفاع أسعار النفط 2% بعد الضربات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 14:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 14:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 14:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 14:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

زايد

ايدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:59 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:47 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:24 | 2026-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:59 | 2026-09-07
Lebanon24
06:55 | 2026-09-07
Lebanon24
06:47 | 2026-09-07
Lebanon24
06:43 | 2026-09-07
Lebanon24
06:36 | 2026-09-07
Lebanon24
06:30 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24