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لبنان

الرئيس عون: مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة

Lebanon 24
07-09-2026 | 05:40
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الرئيس عون: مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة
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عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية (Transparency International) الدكتور فرانسوا فاليريان، عمل المنظمة وبرامجها في لبنان، والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمؤسسات.

وأطلع فاليريان والوفد المرافق رئيس الجمهورية على أبرز البرامج التي تنفذها المنظمة في لبنان، ولا سيما دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، إضافة إلى برامج بناء القدرات مع عدد من الوزارات والبلديات، والعمل القطاعي في مجالات عدة، من بينها الامتثال البيئي.

وأكد الرئيس عون أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة.

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