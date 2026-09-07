الرئيس عون: مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة

عرض رئيس الجمهورية مع الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية (Transparency International) الدكتور فاليريان، عمل المنظمة وبرامجها في ، والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الفساد وتعزيز والمؤسسات.

وأطلع فاليريان والوفد المرافق رئيس الجمهورية على أبرز البرامج التي تنفذها المنظمة في لبنان، ولا سيما دعم تطبيق اتفاقية لمكافحة الفساد (UNCAC)، إضافة إلى برامج مع عدد من الوزارات والبلديات، والعمل القطاعي في مجالات عدة، من بينها الامتثال البيئي.

وأكد أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة.