باسيل: نحن نبني ولا نهدم ولا نعطل الخطط الجيدة للبنان

نظّم قطاع الشباب في " " Rally paper في البترون بعنوان "The Nation Quest"، شارك فيه نحو 1800 شاب وشابة من مختلف الأقضية والجامعات في .

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وعلى مدى النهار، تنافسَ المشاركون في سلسلة من ألعاب التحدي ذات الأبعاد التاريخية والتثقيفية حول لبنان، والنشاطات الرياضية.





وفاز في المرتبة الأولى فريق الكحالة، فيما فاز فريق قضاء جبيل بالمرتبة الأولى على مستوى الأقضية، فيما فاز على مستوى الجامعات فريق الجامعة .





وفي ختام النشاط، سلّم رئيس " الحر" النائب الفائزين الجوائز، قبل أن يتوجه إلى الشباب بكلمة قال فيها: "بالنسبة للتعرف إلى تاريخ الوطن، فهذا الوطن تاريخه آلاف السنين، 6000 سنة، كلها أزمات. ولم يكن تاريخ لبنان في أي مرة سهلًا أو طريقه مستقيمًا. لبنان دائمًا فيه صعود وهبوط، وكل خمسة عشر عامًا لدينا أزمة. لا أريد أن أبدأ بـ1840 و1860، ولكن في تاريخنا الحديث، في 1958 كانت الثورة، وفي 1975 الحرب، وفي 1990 نهاية الحرب وبداية الوصاية".





وتابع: "في 2005 كانت نهاية الوصاية، ولكن بداية أزمة وطنية كبيرة، وفي 2020 أكبر أزمة اقتصادية طالت لبنان، ولكن في كل هذه المراحل صمد لبنان وأكمل، لأن هناك شعبًا وشبابًا مثلكم يؤمنون به ولا يتخلون عنه، ولو سافروا إلى الإغتراب أو ابتعدوا يبقون مؤتمنين على لبنان". وتابع: "في 2005 كانت نهاية الوصاية، ولكن بداية أزمة وطنية كبيرة، وفي 2020 أكبر أزمة اقتصادية طالت لبنان، ولكن في كل هذه المراحل صمد لبنان وأكمل، لأن هناك شعبًا وشبابًا مثلكم يؤمنون به ولا يتخلون عنه، ولو سافروا إلى الإغتراب أو ابتعدوا يبقون مؤتمنين على لبنان".