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لبنان

الجنوب تحت النار والتوتر مستمر.. هذه آخر الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
07-09-2026 | 06:55
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الجنوب تحت النار والتوتر مستمر.. هذه آخر الاعتداءات الإسرائيلية
الجنوب تحت النار والتوتر مستمر.. هذه آخر الاعتداءات الإسرائيلية photos 0
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يشهد جنوب لبنان تصعيداً إسرائيلياً واسعاً توزّع بين الغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير والتمشيط في عدد كبير من البلدات والمناطق الجنوبية.
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وفي آخر التطورات الميدانية، استهدفت غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطية، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات في النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في كفرتبنيت، وطال القصف المدفعي والتمشيط محيط زوطر الشرقية لجهة ميفدون.


ومنذ ما بعد منتصف الليل وحتى الساعة 1:32 من بعد ظهر اليوم، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات كثيفة، تركزت بشكل أساسي على النبطية الفوقا التي تعرضت لـ10 غارات، إضافة إلى غارتين على كفررمان، وغارات أخرى طالت عربصاليم ودير الزهراني وجبل الرفيع.


كذلك، نفذت الطائرات المسيّرة غارات استهدفت كفررمان وحي المسلخ في النبطية.


وترافق التصعيد الجوي مع قصف مدفعي طال الدبشة وأطراف عربصاليم وجبل الرفيع ودوحة كفررمان وزوطر الشرقية من جهة ميفدون، إضافة إلى المنصوري والقنطرة وبني حيان والنبطية الفوقا.


وفي موازاة ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في وادي السلوقي وزوطر الشرقية وكفرتبنيت، فيما سُجلت 8 عمليات تفجير في بلدة المنصوري وحدها.


كما طالت عمليات التمشيط الإسرائيلية زوطر الشرقية ومحيطها من جهة ميفدون، وزوطر الغربية والطيري وبيت ياحون والمنصوري، التي تعرضت أيضاً لإلقاء قنابل صوتية.


ميدانياً، سُجلت كذلك عمليات جرف لمنازل في بلدتي القنطرة وبني حيان، في وقت يستمر فيه التصعيد على امتداد عدد من محاور الجنوب.
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