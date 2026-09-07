تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لجنة الصحة ناقشت اقتراح الطب الشرعي وعبد الله قدم اقتراحاً يرمي إلى اعتبار برجا وشحيم مدينتين

Lebanon 24
07-09-2026 | 07:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لجنة الصحة ناقشت اقتراح الطب الشرعي وعبد الله قدم اقتراحاً يرمي إلى اعتبار برجا وشحيم مدينتين
لجنة الصحة ناقشت اقتراح الطب الشرعي وعبد الله قدم اقتراحاً يرمي إلى اعتبار برجا وشحيم مدينتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.


وقال النائب عبدالله بعد الجلسة: "عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها مناقشة اقتراح قانون الطب الشرعي المقدم من "اللقاء الديموقراطي"، وتمت مناقشته في جلسات عدة وانتظرنا الصياغة النهائية وطلبت وزارة العدل ان تقوم بها. وتمت مناقشة عشرين مادة من الاقتراح واستمعنا إلى ملاحظات الزملاء النواب والنقابات المعنية".
Advertisement


وأعرب عبد الله عن اعتقاده أنه "في الجلسة المقبلة سننهي هذا الاقتراح وننتظر ان يصبح لدينا قانون حضاري للطب الشرعي يستطيع ان يشكل دعما اضافيا للعدالة في لبنان وهو عمل مشكور للجنة وايضا لوزارة العدل. سيكون لدينا في الاجتماع المقبل صياغة نهائية"، وقال: "في هذه الجلسة جرت ادانة مشتركة من كل الموجودين لاستهداف العدو الاسرائيلي لمستشفى غندور وهذا الاعتداء المتكرر على الصروح الصحية والطبية والفرق الاسعافية اصبحت سمة وهمجية هذا العدو الاسرائيلي وهذه الإدانة لم تعد تكفي ويجب وضع حد للعدوان الاسرائيلي المستمر على اهلنا في لبنان وخصوصا في جنوب لبنان".


اقتراح قانون
 
 
من جهة ثانية، قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون ، يرمي إلى اعتبار برجا وشحيم مدينتين وتنظيم وضعهما العمراني والإنمائي، متوجهاً بالشكر إلى رئيس بلدية برجا ماجد ترو رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي على "الجهد الذي بذل لتقديم هذا الاقتراح وأيضاً إلى رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان الذي اصبح له فترة يحضر المعطيات المطلوبة لهذا الاقتراح"، وقال: "هناك منطقة مكتظة اسمها اقليم الخروب بحاجة للعديد من المشاريع الانمائية والعمرانية ونأمل ـن تصبح برجا وشحيم مُدناً".



وفي ما يأتي نص إقتراح القانون الرامي إلى اعتبار برجا وشحيم مدينتين وتنظيم وضعهما العمراني والإنمائي.



المادة الأولى:

تُعتبر كل من برجا وشحيم، الواقعتين في قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، مدينة.

المادة الثانية:

تعتمد تسمية "مدينة برجا" و"مدينة شحيم" في جميع السجلات والمعاملات والوثائق الرسمية.

المادة الثالثة:تُعدّ المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع البلديتين والإدارات والمؤسسات العامة المختصة، 

المخططات والتصاميم والأنظمة العمرانية اللازمة لكل من مدينتي برجا وشحيم، أو تعدّلها عند الاقتضاء، خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة الرابعة: تضع الحكومة، بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة، خطة إنمائية وخدماتية متكاملة لكل مدينة من مدينتي برجا وشحيم خلال سنة، تحدد فيها حاجات كل مدينة وأولويات المشاريع الواجب تنفيذها فيها، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع في مشاريع قوانين الموازنة العامة وفقاً للأصول.

المادة الخامسة:تُلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة:يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


وجاء في الأسباب الموجبة

شهدت كل من برجا وشحيم، خلال العقود الماضية، نمواً سكانياً وعمرانياً واقتصادياً واجتماعياً متواصلاً، أدى إلى تحول واضح في طبيعتهما وموقعهما داخل إقليم الخروب، فلم تعد صفة القرية تعكس بصورة كاملة الواقع الذي أصبحتا عليه.

فقد توسعت الكتلة العمرانية في كل منهما، وازدادت الكثافة السكانية والنشاطات التجارية والاقتصادية، وتنامى حضور المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والخدماتية، كما تعزز ارتباط كل منهما بمحيطها من خلال حركة السكان والعمل والتجارة والخدمات. وأصبح لكل منهما، إلى جانب دورها في خدمة سكانها، حضور يتجاوز نطاقها المحلي، بما يعكس واقعاً حضرياً متنامياً.

وقد أدى هذا التطور إلى ترسيخ دور كل من برجا وشحيم كمجتمعين حضريين متناميين ومركزين حيويين لسكانهما ولمحيطهما، تتداخل فيهما الوظائف السكنية والتجارية والخدماتية، وتتزايد فيهما الحاجات المرتبطة بالتنظيم العمراني والبنى التحتية والخدمات العامة.

ولم يعد هذا التحول مجرد اتساع في رقعة البناء أو زيادة في عدد السكان، بل أوجد واقعاً حضرياً تبرز معه حاجات جديدة في مجالات التنظيم المدني واستعمالات الأراضي والطرق والنقل والمواقف والبنى التحتية والبيئة والمساحات والمرافق العامة وسائر الخدمات الأساسية.

ومن هنا، يأتي اقتراح القانون ليكرّس قانوناً واقعاً حضرياً قائماً، من خلال اعتبار برجا وشحيم مدينتين واعتماد هذه الصفة في السجلات والمعاملات والوثائق الرسمية، بما ينسجم مع التحولات التي شهدتهما.

ولا يقتصر الاقتراح على تثبيت الصفة القانونية للمدينتين، بل يهدف إلى مواكبة هذا الواقع من خلال تخطيط عمراني يتلاءم مع حاجات كل منهما. ولهذه الغاية، أوجب على المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتنسيق مع البلديتين والإدارات والمؤسسات العامة المختصة، إعداد أو تعديل المخططات والتصاميم والأنظمة العمرانية اللازمة لكل من مدينتي برجا وشحيم خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.

كما أن التطور الذي شهدته المدينتان يستدعي رؤية إنمائية وخدماتية تتجاوز المعالجة الظرفية للحاجات، وتقوم على تحديد الأولويات ووضع تصور متكامل لمتطلبات كل مدينة. لذلك أوجب الاقتراح على الحكومة، بعد انتهاء المهلة المخصصة للتنظيم المدني، وضع خطة إنمائية وخدماتية لكل من برجا وشحيم خلال سنة، تحدد حاجات كل مدينة وأولويات المشاريع الواجب تنفيذها فيها.

إن اعتبار برجا وشحيم مدينتين لا يشكل مجرد تغيير في التسمية، ولا امتيازاً يمنح لأي منهما، بل هو اعتراف قانوني بواقع حضري قائم، وخطوة تهدف إلى مواكبة هذا الواقع بالتنظيم العمراني والتخطيط الإنمائي والخدماتي، بما يستجيب لحاجات السكان ويحافظ على مقومات المدينتين ويواكب تطورهما المستقبلي.

وعليه، جاء اقتراح القانون ليقرن الاعتراف بصفة المدينة بإطار عملي واضح، يبدأ بالتخطيط العمراني وينتقل إلى التخطيط الإنمائي والخدماتي، بما يجعل لهذه الصفة مضموناً فعلياً يتناسب مع واقع برجا وشحيم وحاجاتهما".

مواضيع ذات صلة
لجنة الادارة ناقشت اقتراح قانون يتعلق بنظام مجلس الشورى وموضوع اعتبار النائب صاحب صفة للطعن ببعض قرارات السلطة التنفيذية
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل تابعت مناقشة مواد اقتراح قانون تعديل احكام المادة 93
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان النيابية تقرّ اقتراح تعديل مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المديرية العامة

وزارة العدل

رئيس اتحاد

جنوب لبنان

المستقبل

العمران

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-09-07
Lebanon24
13:45 | 2026-09-07
Lebanon24
13:39 | 2026-09-07
Lebanon24
13:30 | 2026-09-07
Lebanon24
13:16 | 2026-09-07
Lebanon24
13:12 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24