ردًا على مسيّرتين مفخختين.. إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

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تابعت: "أطلق عناصر من تنظيم حزب الله الليلة الماضية (الاثنين) مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات ، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب . لا إصابات في صفوف قواتنا. وفور ذلك، وردًا على إطلاق المسيّرتين، هاجم الجيش الاسرائيلي عددًا من البنى التحتية التابعة لتنظيم حزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، من بينها مستودع لوسائل قتالية. بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الاسرائيلي عددًا من العناصر الذين رُصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفررمان، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا".أضافت: "وقبل تنفيذ ، اتُّخذت خطوات لتقليص المساس بغير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وعمليات استطلاع جوي. ويجري فحص الادعاء بأن عددًا من غير المتورطين أُصيبوا نتيجة الغارات. بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب إطلاق المسيّرتين المفخختين أمس (الأحد)، هاجم الجيش الاسرائيلي في وقضى على عدد من العناصر من تنظيم حزب الله".ختمت: "لن يسمح الجيش الاسرائيلي لتنظيم حزب الله بالمساس بمواطني وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، وسيبقى ملتزمًا باتفاق وقف إطلاق النار".