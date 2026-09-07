تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ردًا على مسيّرتين مفخختين.. إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24
07-09-2026 | 08:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ردًا على مسيّرتين مفخختين.. إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
ردًا على مسيّرتين مفخختين.. إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر حسابها على منصة "إكس": "ردًا على إطلاق مسيّرتين مفخختين نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: الجيش الاسرائيلي هاجم بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في جنوب لبنان". 
Advertisement

تابعت: "أطلق عناصر من تنظيم حزب الله الليلة الماضية (الاثنين) مسيّرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. لا إصابات في صفوف قواتنا. وفور ذلك، وردًا على إطلاق المسيّرتين، هاجم الجيش الاسرائيلي عددًا من البنى التحتية التابعة لتنظيم حزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، من بينها مستودع لوسائل قتالية. بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الاسرائيلي عددًا من العناصر الذين رُصدوا وهم ينقلون وسائل قتالية في منطقة كفررمان، بهدف إزالة التهديد عن قواتنا". 

أضافت: "وقبل تنفيذ الغارات، اتُّخذت خطوات لتقليص المساس بغير المتورطين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وعمليات استطلاع جوي. ويجري فحص الادعاء بأن عددًا من غير المتورطين أُصيبوا نتيجة الغارات. بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب إطلاق المسيّرتين المفخختين أمس (الأحد)، هاجم الجيش الاسرائيلي في منطقة النبطية وقضى على عدد من العناصر من تنظيم حزب الله".

ختمت: "لن يسمح الجيش الاسرائيلي لتنظيم حزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، وسيبقى ملتزمًا باتفاق وقف إطلاق النار". 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا خلال الليل بنى تحتية لحزب الله في النبطية وأنصار جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نترات الأمونيوم التي أبلغ عنها في جنوب لبنان استخدمت لتدمير بنى تحتية لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
07/09/2026 20:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة النبطية

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

الإسرائيلي

علي الطاهر

منطقة كفر

الله اللي

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-09-07
Lebanon24
13:45 | 2026-09-07
Lebanon24
13:39 | 2026-09-07
Lebanon24
13:30 | 2026-09-07
Lebanon24
13:16 | 2026-09-07
Lebanon24
13:12 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24