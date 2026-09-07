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لبنان

3 أيام دامية في لبنان.. 27 شهيداً و69 جريحاً بينهم أطفال ومسعفون

Lebanon 24
07-09-2026 | 09:44
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3 أيام دامية في لبنان.. 27 شهيداً و69 جريحاً بينهم أطفال ومسعفون
3 أيام دامية في لبنان.. 27 شهيداً و69 جريحاً بينهم أطفال ومسعفون photos 0
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أنها أسفرت، حتى الساعة، عن 27 شهيداً و69 جريحاً، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
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وأوضح المركز أن حصيلة الاعتداءات توزعت على الشكل الآتي:

- إرتفعت حصيلة الشهداء في المنزل المستهدف إلى 11 بعد استشهاد ثلاثة من الجرحى، هما طفل وسيدتان. وباتت الحصيلة كالتالي: 11 شهيدا في المنزل المستهدف من بينهم طفلان وأربع سيدات و8 جرحى من بينهم 3 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية.

- كانت الغارة على سيارة في البلدة نفسها قد أدت إلى شهيد مسعف في كشافة الرسالة وجريحين في الرسالة.

أمس الاحد 6 أيلول، 11 شهيدًا و26 جريحًا في حصيلة نهائية:

- عربصاليم: شهيدتان و6 جرحى من بينهم طفلتان.

- كفررمان: 4 جريحات

- النبطية الفوقا موقف فخر الدين: شهيدان و5 جرحى من بينهم إعلاميان في غارتين

- النبطية حي الراهبات: 8 جرحى من بينهم طفلة وسيدتان

- النبطية التحتا: جريحان من بينهم طفل

- النبطية الفوقا: 7 شهداء وجريح

نهار السبت 5 ايلول 

زوطر الغربية: جريح

ليل الجمعة السبت في حصيلة نهائية، 4 شهداء و32 جريحا:

- النبطية: شهيد و3 جرحى من بينهم سيدة  

-  كفرمان قضاء النبطية: شهيدان

-  ميفدون قضاء النبطية: شهيدة (18 عاما) و 9 جرحى من بينهم 3 سيدات وطفلان

- النبطية الفوقا:  جريحان

 - الكفور قضاء النبطية: جريح

- الرمادية قضاء صور: 16 جريحا من بينهم 3 أطفال و4 سيدات و 6 مسعفين

- عين التينة البقاع الغربي: جريح.
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