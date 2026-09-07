3 أيام دامية في لبنان.. 27 شهيداً و69 جريحاً بينهم أطفال ومسعفون

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وأوضح المركز أن حصيلة الاعتداءات توزعت على الشكل الآتي:- إرتفعت حصيلة المستهدف إلى 11 بعد استشهاد ثلاثة من الجرحى، هما طفل وسيدتان. وباتت الحصيلة كالتالي: 11 شهيدا في المنزل المستهدف من بينهم طفلان وأربع سيدات و8 جرحى من بينهم 3 أطفال ومسعف في الهيئة الصحية.- كانت الغارة على سيارة في البلدة نفسها قد أدت إلى مسعف في كشافة الرسالة وجريحين في الرسالة.أمس الاحد 6 أيلول، 11 شهيدًا و26 جريحًا في حصيلة نهائية:- عربصاليم: شهيدتان و6 جرحى من بينهم طفلتان.- كفررمان: 4 جريحات- الفوقا موقف فخر الدين: شهيدان و5 جرحى من بينهم إعلاميان في غارتين- النبطية حي الراهبات: 8 جرحى من بينهم طفلة وسيدتان- النبطية التحتا: جريحان من بينهم طفل- النبطية الفوقا: 7 وجريحنهار السبت 5 ايلولزوطر الغربية: جريحليل الجمعة السبت في حصيلة نهائية، 4 شهداء و32 جريحا:- النبطية: شهيد و3 جرحى من بينهم سيدة- كفرمان قضاء النبطية: شهيدان- ميفدون قضاء النبطية: شهيدة (18 عاما) و 9 جرحى من بينهم 3 سيدات وطفلان- النبطية الفوقا: جريحان- الكفور قضاء النبطية: جريح- الرمادية قضاء صور: 16 جريحا من بينهم 3 أطفال و4 سيدات و 6 مسعفين- : جريح.