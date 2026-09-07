المدير العام للدفاع المدني شارك في معرض "الأمن المتكامل 2026" في تتارستان

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وحضر خريش على رأس وفد ضم رئيس وحدة في علي أمهز، رئيس وحدة التجهيز والآليات المهندس زياد شاهين، إضافة إلى التعاون الروسي – اللبناني "روسليفان" محمد ناصر الدين.وعلى هامش المعرض، عقد خريش سلسلة لقاءات واجتماعات عمل مع مسؤولين في وزارة الطوارئ الروسية، من بينهم نائب الوزير رومان فيكتوروفيتش كورينين، ورئيس قسم في إدارة النشاط الدولي في وزارة الطوارئ الروسية رومان فياتشيسلافوفيتش سيرغييف.وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع المدني وإدارة الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب المشترك وتطوير مجالات التنسيق بين الجانبين.كذلك، عقد خريش لقاءات جانبية مع عدد من المسؤولين وقادة أجهزة الدفاع المدني والطوارئ المشاركة، من بينهم الوكيل المساعد لشؤون في اللواء حمد أحمد سليمان المنيفي والمدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في الكويت العميد حقوقي منصور عبدالله الحشاش، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الدفاع المدني وإدارة الكوارث والسلامة العامة.واطلع الوفد اللبناني خلال مشاركته على أحدث التقنيات والتجهيزات المعروضة في مجالات السلامة من الحرائق والإنقاذ والحماية المدنية والاستجابة للطوارئ، بما يساهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الجهوزية.وخلال لقاءاته، شكر خريش "الجهات التي قدمت دعما ومساعدات إلى الدفاع المدني اللبناني"، مثمنا "مساهمتها في تعزيز قدراته وجهوزيته"، ومؤكدا "أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الدفاع المدني وإدارة الكوارث".