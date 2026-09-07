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لبنان

المدير العام للدفاع المدني شارك في معرض "الأمن المتكامل 2026" في تتارستان

Lebanon 24
07-09-2026 | 10:44
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المدير العام للدفاع المدني شارك في معرض الأمن المتكامل 2026 في تتارستان
المدير العام للدفاع المدني شارك في معرض الأمن المتكامل 2026 في تتارستان photos 0
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شارك المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش في فعاليات المعرض الدولي السادس عشر لمعدات الأمن والسلامة "الأمن المتكامل 2026" وفي حفل افتتاحه في مدينة قازان، في تتارستان، بحضور رئيس جمهورية تتارستان رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، وزير الاتحاد الروسي للدفاع المدني والطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية ألكسندر فياتشيسلافوفيتش كورينكوف، إلى جانب مسؤولين وقادة أجهزة معنية بالدفاع المدني والطوارئ من عدد من الدول.
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وحضر خريش على رأس وفد ضم رئيس وحدة الديوان في المديرية العامة للدفاع المدني علي أمهز، رئيس وحدة التجهيز والآليات المهندس زياد شاهين، إضافة إلى رئيس مكتب التعاون الروسي – اللبناني "روسليفان" محمد ناصر الدين.



وعلى هامش المعرض، عقد خريش سلسلة لقاءات واجتماعات عمل مع مسؤولين في وزارة الطوارئ الروسية، من بينهم نائب الوزير رومان فيكتوروفيتش كورينين، ورئيس قسم في إدارة النشاط الدولي في وزارة الطوارئ الروسية رومان فياتشيسلافوفيتش سيرغييف.



وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع المدني وإدارة الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب المشترك وتطوير مجالات التنسيق بين الجانبين.



كذلك، عقد خريش لقاءات جانبية مع عدد من المسؤولين وقادة أجهزة الدفاع المدني والطوارئ المشاركة، من بينهم الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام في الكويت اللواء حمد أحمد سليمان المنيفي والمدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في الكويت العميد حقوقي منصور عبدالله الحشاش، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الدفاع المدني وإدارة الكوارث والسلامة العامة.



واطلع الوفد اللبناني خلال مشاركته على أحدث التقنيات والتجهيزات المعروضة في مجالات السلامة من الحرائق والإنقاذ والحماية المدنية والاستجابة للطوارئ، بما يساهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الجهوزية.



وخلال لقاءاته، شكر خريش "الجهات التي قدمت دعما ومساعدات إلى الدفاع المدني اللبناني"، مثمنا "مساهمتها في تعزيز قدراته وجهوزيته"، ومؤكدا "أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الدفاع المدني وإدارة الكوارث".
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المديرية العامة للدفاع المدني

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