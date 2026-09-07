تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البزري ينقل معاناة صيدا لسلام: صرخات من الكهرباء والمولدات

Lebanon 24
07-09-2026 | 12:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
البزري ينقل معاناة صيدا لسلام: صرخات من الكهرباء والمولدات
البزري ينقل معاناة صيدا لسلام: صرخات من الكهرباء والمولدات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تابع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتداعياتها المعيشية والاقتصادية والصحية المتفاقمة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
Advertisement

ووضع البزري رئيس الحكومة في صورة الواقع الصعب الذي يعيشه المواطنون في صيدا ومحيطها جراء الانقطاع المتكرر والطويل للكهرباء، مشيراً إلى الانعكاسات السلبية لذلك على التغذية بالمياه واشتراكات المولدات الخاصة، لاسيما مع ارتفاع أسعار المحروقات وعدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية.

كما تطرق اللقاء الهاتفي إلى الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب وما يرافقها من عمليات هدم للمنازل والأحياء والقرى وصولاً إلى منطقة الزهراني، حيث اعتبر البزري أن هذه الاعتداءات تضاعف الأعباء المعيشية والضغط الاقتصادي على المواطنين.

وأكد البزري استمراره في متابعة ملف الكهرباء مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، مشدداً على ضرورة الإسراع في رفع ساعات التغذية الكهربائية لمدينة صيدا وجوارها للتخفيف من حدة الأزمة.
مواضيع ذات صلة
البزري استقبل رئيس أمن الدولة الجديد في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: تأخر تنفيذ تعهدات وزارة الأشغال تجاه صيدا يُعرّض المواطنين للخطر
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مُناشدة من بلدية فرون لتأمين مولد كهرباء وألواح طاقة شمسية
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكهرباء تعود إلى دائرة الاختناق... وصرخة المواطنين ترتفع
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 05:21:57 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وزير الطاقة

الإسرائيلية

عبد الرحمن

الإسرائيلي

إسرائيل

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-09-07
Lebanon24
22:05 | 2026-09-07
Lebanon24
16:00 | 2026-09-07
Lebanon24
15:35 | 2026-09-07
Lebanon24
15:30 | 2026-09-07
Lebanon24
15:19 | 2026-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24