البزري ينقل معاناة صيدا لسلام: صرخات من الكهرباء والمولدات

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تابع النائب الدكتور البزري أزمة انقطاع الكهربائي وتداعياتها المعيشية والاقتصادية والصحية المتفاقمة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نواف سلام.ووضع البزري رئيس الحكومة في صورة الواقع الصعب الذي يعيشه المواطنون في ومحيطها جراء الانقطاع المتكرر والطويل للكهرباء، مشيراً إلى الانعكاسات السلبية لذلك على التغذية بالمياه واشتراكات المولدات الخاصة، لاسيما مع ارتفاع أسعار المحروقات وعدم بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية.كما تطرق اللقاء الهاتفي إلى الأوضاع الأمنية والاعتداءات المتكررة في الجنوب وما يرافقها من عمليات هدم للمنازل والأحياء والقرى وصولاً إلى منطقة الزهراني، حيث اعتبر البزري أن هذه الاعتداءات تضاعف الأعباء المعيشية والضغط الاقتصادي على المواطنين.وأكد البزري استمراره في متابعة ملف الكهرباء مع والمياه جو الصدي، مشدداً على ضرورة الإسراع في رفع ساعات التغذية الكهربائية لمدينة صيدا وجوارها للتخفيف من حدة الأزمة.