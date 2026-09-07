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لبنان

لقاءات للوزير رجي في القاهرة.. بحث في ملفات الإقليم والعمل المشترك

Lebanon 24
07-09-2026 | 13:09
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لقاءات للوزير رجي في القاهرة.. بحث في ملفات الإقليم والعمل المشترك
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عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقدة في القاهرة.
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وشملت مشاورات الوزير رجي كلاً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمالي والمصري الدكتور بدر عبد العاطي، والعراقي الدكتور فؤاد حسين، إضافة إلى وزيرة الخارجية اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، حيث ركّزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

خلال لقائه بالأمين العام للجامعة، بحث رجي جدول أعمال الدورة الحالية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب آليات دعم العمل العربي المشترك، في ضوء البرنامج الإصلاحي المرتقب لتطوير مؤسسة الجامعة وتنسيق التعيينات الجديدة داخل أمانتها العامة.
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