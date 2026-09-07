لقاءات للوزير رجي في القاهرة.. بحث في ملفات الإقليم والعمل المشترك

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عقد والمغتربين يوسف رجي سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب والأمين العام لجامعة نبيل فهمي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري المنعقدة في .وشملت مشاورات الوزير رجي كلاً من وزير الخارجية أيمن الصفدي، والمالي والمصري الدكتور بدر عبد العاطي، والعراقي الدكتور فؤاد حسين، إضافة إلى وزيرة الخارجية الدكتورة أفراح الزوبة، حيث ركّزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية.خلال لقائه بالأمين العام للجامعة، بحث رجي جدول أعمال الدورة الحالية وتطورات الأوضاع في والمنطقة، إلى جانب آليات دعم العمل العربي المشترك، في ضوء البرنامج الإصلاحي المرتقب لتطوير مؤسسة الجامعة وتنسيق التعيينات الجديدة داخل أمانتها العامة.