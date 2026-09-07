إطلاق الدبلوم المهني للذكاء الاصطناعي برعاية شحادة وعَبّود

Advertisement

أطلق وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور ، "الدبلوم المهني في لمدققي الحسابات"، بدعوة من بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، خلال حفل أقيم في مقر النقابة بحضور شخصيات سياسية ونيابية ونقابية وأكاديمية وإعلامية.وأكد الوزير شحادة في كلمته أن الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات المهن ولا يلغي دور العنصر ، مشدداً على أن المسؤولية القانونية والمهنية تقع كاملة على عاتق المدقق، مع استعراضه لجهود الوزارة في تطوير التشريعات الخاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب برنامج "نُمُو" لتطوير المهارات الرقمية.، ركّز نقيب خبراء المحاسبة، عبود، على دور النقابة الوطني في الإصلاح المالي والحوكمة والتحول الرقمي، داعياً إلى اعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. كما شهد الحفل كلمات ومداخلات أكدت على أهمية تزويد المراجع العربي بالمهارات الحديثة لمواكبة التطورات التكنولوجية. وفي ختام الحفل، وُزّعت الدروع التقديرية على المشاركين.