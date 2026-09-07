بالفيديو.. جريمة قتل داخل أحد الاحراج في لبنان (فيديو)

عُثر على المواطن "ح.د" مقتولا داخل أحراج تلة في خراج مشتى ـ ، بعد تعرّضه لاعتداء بالضرب، حسب مندوبة " ".



وأفادت المعلومات عن أن خلافاً مع عدد من الأشخاص تطوّر إلى إشكال وعنف، انتهى بتركه مقتولا في المنطقة الحرجية.



وحضر إلى المكان ونقله إلى في ، فيما باشرت تحقيقاتها لكشف تفاصيل الاعتداء وتوقيف المتورطين.

أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على المواطن "ح.د" مقتولا داخل أحراج تلة الشيخ محمد في خراج مشتى حمود ـ عكار، بعد تعرّضه لاعتداء بالضرب pic.twitter.com/DFslRNrfea — 24 (@Lebanon24) September 7, 2026 Advertisement