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لبنان

بالفيديو.. جريمة قتل داخل أحد الاحراج في لبنان (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2026 | 13:16
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عُثر على المواطن "ح.د" مقتولا داخل أحراج تلة الشيخ محمد في خراج مشتى حمود ـ عكار، بعد تعرّضه لاعتداء بالضرب، حسب مندوبة "لبنان24".

وأفادت المعلومات عن أن خلافاً مع عدد من الأشخاص تطوّر إلى إشكال وعنف، انتهى بتركه مقتولا في المنطقة الحرجية.

وحضر الصليب الأحمر إلى المكان ونقله إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الاعتداء وتوقيف المتورطين.
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