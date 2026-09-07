بالفيديو.. جريمة قتل داخل أحد الاحراج في لبنان (فيديو)

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أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على المواطن "ح.د" مقتولا داخل أحراج تلة الشيخ محمد في خراج مشتى حمود ـ عكار، بعد تعرّضه لاعتداء بالضرب pic.twitter.com/DFslRNrfea
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 7, 2026
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على المواطن "ح.د" مقتولا داخل أحراج تلة الشيخ محمد في خراج مشتى حمود ـ عكار، بعد تعرّضه لاعتداء بالضرب pic.twitter.com/DFslRNrfea
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 7, 2026