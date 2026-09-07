استهداف المؤسسات يفتح ملفاً مختلفاً

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الحادثة تأتي فوق خسائر متراكمة في البنية الخدماتية. فبحسب أحدث أرقام ، تضرر 17 مستشفى منذ 2 آذار، وخرجت ثلاثة مستشفيات في الجنوب من الخدمة. وفي القطاع ، أظهرت أرقام وزارة التربية المنشورة في تضرر 352 مدرسة رسمية وخاصة في مناطق النزاع، بينها 26 دُمّرت بالكامل، ما انعكس على أكثر من 125 ألف تلميذ. كما لحقت أضرار بمبانٍ بلدية وشبكات كهرباء ومياه وطرقات في عدد من المناطق.في هذا السياق، يقول مصدر محلي لـ" " أنّ المشكلة هنا لا تُقاس بعدد الأبنية وحده، بل بالخدمات التي تتوقف معها.أضاف:" خروج مستشفى أو مدرسة أو مركز رسمي من العمل يعني انتقال المواطنين إلى منطقة أخرى، وزيادة الضغط على المؤسسات المتبقية، وتأخير المعاملات والعودة إلى البلدات. لذلك، بات المطلوب جرد لا يكتفي بتسجيل الأضرار، بل يحدد ما إذا كانت كل مؤسسة لا تزال تعمل، وما البديل المتاح عنها، وكم تحتاج إلى وقت وكلفة كي تعود إلى الخدمة".