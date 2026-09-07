الجنوب ينزف وعدّاد الشهداء إلى ارتفاع.. الاعتداءات الاسرائيلية لا تتوقف

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تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث سُجل تفجيران وغارة وقصف مدفعي في بلدة المنصوري، بالتزامن مع تحليق طيران حربي على علو منخفض جداً فوق مدينة صور.
كما نُفذ تفجير في كفرتبنيت، فيما سُجل تمشيط بالأسلحة بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، إلى جانب تحرك آليات عسكرية في محيط زوطر الشرقية.
وفي موازاة التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للحرب الإسرائيلية على لبنان، منذ 2 آذار حتى 7 أيلول، ارتفعت إلى 4381 قتيلاً و12402 جريح.
"لبنان24": عملية تمشيط إسرائيلية بين زوطر الغربية و زوطر الشرقية pic.twitter.com/UmYsechleE
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 7, 2026
"لبنان24": عملية تمشيط إسرائيلية بين زوطر الغربية و زوطر الشرقية pic.twitter.com/UmYsechleE