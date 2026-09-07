الجنوب ينزف وعدّاد الشهداء إلى ارتفاع.. الاعتداءات الاسرائيلية لا تتوقف

تواصل التصعيد في ، حيث سُجل تفجيران وغارة وقصف مدفعي في بلدة المنصوري، بالتزامن مع تحليق طيران حربي على علو منخفض جداً فوق مدينة صور.

كما نُفذ تفجير في كفرتبنيت، فيما سُجل تمشيط بالأسلحة بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، إلى جانب تحرك آليات عسكرية في محيط زوطر الشرقية.

وفي موازاة التطورات الميدانية، أعلنت أن الحصيلة التراكمية للحرب على ، منذ 2 آذار حتى 7 أيلول، ارتفعت إلى 4381 قتيلاً و12402 جريح.