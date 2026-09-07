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لبنان

عملية سرقة ضخمة في لبنان.. أموال وقطع ذهبية ومجوهرات قيمتها كبيرة

Lebanon 24
07-09-2026 | 14:29
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عملية سرقة ضخمة في لبنان.. أموال وقطع ذهبية ومجوهرات قيمتها كبيرة
عملية سرقة ضخمة في لبنان.. أموال وقطع ذهبية ومجوهرات قيمتها كبيرة photos 0
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ادّعى المواطن "ب. ب." تعرُّض فيلته في بلدة سمار جبيل بقضاء البترون للسرقة فجر الأحد، مشيراً إلى فقدان خزنة من داخلها من دون وجود آثار خلع أو كسر، حسب ما افادت به مندوبة "لبنان24"

وبحسب إفادته، كانت الخزنة تحتوي على نحو 700 ألف دولار نقداً، وقطع ذهبية ومجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو مليوني دولار، إضافة إلى أوراق ومستندات وسلاح أثري غير حربي.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين والعمل على توقيفهم.

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