عملية سرقة ضخمة في لبنان.. أموال وقطع ذهبية ومجوهرات قيمتها كبيرة

ادّعى المواطن "ب. ب." تعرُّض فيلته في بلدة بقضاء للسرقة فجر الأحد، مشيراً إلى فقدان خزنة من داخلها من دون وجود آثار خلع أو كسر، حسب ما افادت به مندوبة " "

وبحسب إفادته، كانت الخزنة تحتوي على نحو 700 ألف دولار نقداً، وقطع ذهبية ومجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو مليوني دولار، إضافة إلى أوراق ومستندات وسلاح أثري غير حربي.

وباشرت المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين والعمل على توقيفهم.