عن الذهب وودائع اللبنانيين.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان

توقع حاكم كريم سعيد ألا يُقر قانون الفجوة المالية قبل ستة إلى ثمانية أشهر، رغم إمكان إحالة صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب في نهاية أيلول، في ظل استمرار الملاحظات عليه من المصرف المركزي وصندوق .

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وقال سعيد، في حديث صحافي، إن مشروع القانون خرج من الحكومة في نهاية عام 2025، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات عليه من مصرف ، فضلاً عن "ملاحظات شديدة" من .



وأضاف أن العمل جارٍ لتوحيد الرؤية، متوقعاً أن تصبح الصيغة المتوافق عليها أمام المجلس النيابي بنهاية سبتمبر أيلول، قبل أن يستدرك: «إذا حكمنا على وتيرة إقرار القوانين في لبنان، فلا أعتقد أنه سيصدر قبل ستة إلى ثمانية أشهر».



وفي ملف الودائع، قال سعيد إن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ حالياً نحو 79.5 مليار دولار، وقد تتراجع إلى قرابة 79 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأضاف أن المدفوعات التراكمية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 بلغت نحو 6.1 مليار دولار.

ورداً على سؤال عما إذا كان المودع سيتحمل جزءاً من الخسائر، قال إن ما وصفه بـ"الشوائب" داخل الموجبات المسجلة في ميزانية مصرف لبنان "قد يصل إلى 30 في المئة من القيمة"، مضيفاً أن المبالغ المتبقية بعد التدقيق يمكن سدادها للمودعين نقداً على مدى عدة سنوات أو عبر سندات.



وفي شأن احتياطي ، أبدى سعيد موقفاً مشروطاً، مؤكداً أنه ليس مع البيع من حيث المبدأ، لكنه لم يغلق الباب تماماً إذا تعذر على مصرف لبنان الوفاء بالتزام ملح تجاه المودعين.

وقال: "أنا ضد بيع الذهب من دون إطار محدد، وفي المبدأ لست مع بيعه"، قبل أن يضيف أن طرح المسألة لا يكون مبرراً إلّا إذا واجه مصرف لبنان موجباً لا يستطيع الوفاء به، وكانت هناك حاجة ملحة إلى الدفع للمودعين.

وشدد سعيد على أن "الذهب ليس مخصصاً لمشاريع الدولة، ولا للدفع عن الدولة أو عن المصارف".

وأشار سعيد إلى أن لدى المصرف أصولاً عقارية ومالية أخرى يمكن الاستناد إليها للوفاء بالتزاماته، معرباً عن أمله في أن يسمح تحسن الوضع السياسي بتجنب بيع الأصول الأساسية.

وعن مستوى الاحتياطيات الذي لا ينبغي لمصرف لبنان النزول دونه، قال سعيد إنه لا يمكن تحديد «خط أحمر» ثابت في ظل الأزمة والحرب القائمة.

وأوضح أن الأصول الأجنبية الظاهرة في ميزانية المصرف، والبالغة نحو 12 مليار دولار، لا تمثل مخزوناً حراً يملكه المصرف المركزي بالكامل، بل تشمل الاحتياطيات الإلزامية التي تودعها المصارف لديه، إلى جانب ودائع .

وأشاد سعيد بأداء في تحسين الجباية والحد من الإنفاق، واصفاً ذلك بـ"الانضباط المالي".

وفرّق سعيد بين استقرار سعر صرف الليرة وسياسة التثبيت الرسمية، قائلاً: "نحن اليوم أمام ثبات لليرة، لا تثبيت لها".

وربط استمرار هذا الثبات بالطلب على العملة المحلية لتسديد الضرائب، موضحاً أن جباية الدولة ما يقارب ستة مليارات دولار سنوياً بالليرة تخلق طلباً عليها وتساعد على الحفاظ على الاستقرار النقدي.

أما احتمال حذف أصفار من العملة اللبنانية، فقال سعيد إن مثل هذه القرارات يعود إلى مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بطرحها كأولوية.

وقارن الوضع بسوريا، حيث انتهت الحرب، في حين لا يزال لبنان يواجه حرباً وقيوداً تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.