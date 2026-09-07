تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العدو نحو مرتفعات إقليم التفاح وملحقاتها هل باتت الطريق إلى بيروت والبقاع مفتوحة؟

Lebanon 24
07-09-2026 | 22:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العدو نحو مرتفعات إقليم التفاح وملحقاتها هل باتت الطريق إلى بيروت والبقاع مفتوحة؟
العدو نحو مرتفعات إقليم التفاح وملحقاتها هل باتت الطريق إلى بيروت والبقاع مفتوحة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يشكل ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها أول من أمس، أن الطريق إلى بيروت والبقاع بات مفتوحاً بعد حدث سيطرة إسرائيل العملياتية على تلة علي الطاهر أخيراً، صدمةً أو مفاجأة للمراقبين، بل كشف ما يجول في خاطر القيادة الإسرائيلية.
Advertisement

وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": حفل الوسط السياسي والعسكري في تل أبيب بكثير من التأويلات والتكهنات عن مرحلة ما بعد علي الطاهر التي يفترض بحكم واقع الأمر ألا تكون كما قبلها، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي.
 
من هذا المنطلق، انفتح باب الاجتهاد حيال الاتجاهات والنقاط التي يمكن القيادة الإسرائيلية أن تركز جهدها عليها في قابل الأيام لكي تمارس مزيداً من الضغوط على الحزب وبيئته وعلى الوضع اللبناني عموماً، واستطراداً تقضم مزيداً من الجغرافيا الجنوبية من أجل إحكام الطوق على الحزب وإنهاكه وتشتيت ما تبقى من قواه. وهنا يعاد الاعتبار إلى استشرافٍ عسكري اعتُمد سابقاً، مبني على فرضية أن إسرائيل ستعاود في شكل أو آخر تكرار تجربة اجتياحها الواسع للأراضي اللبنانية في صيف 1982.
 
وعليه، أعاد المحللون والخبراء العسكريون في بيروت الاعتبار إلى فرضية أطلقوها، فحواها أن إسرائيل ستمضي في عملية قضم الأرض كلما وجدت حاجة، لتمارس الضغط على لبنان، وأن الوجهة ستكون حتماً مرتفعات إقليم التفاح وملحقاتها، لأنها إذا ما نجحت في السيطرة على هذا الهدف بما هو خط الدفاع الأخير للحزب جنوباً، فإن ما أوردته "معاريف" يكتسب أهميةً لكون السيطرة على تلك البقعة يبيح لإسرائيل السيطرة على الطريق الذي يربط الجنوب بمنطقة البقاع الغربي، والذي عمل الحزب على فتحه سابقاً لقطع خط التواصل بين البقاع وجنوب لبنان. وإن تحقق ذلك فتصبح عندها قاعدة الحزب الخلفية في البقاع الشمالي خصوصاً في حكم المحاصرة والعديمة الفائدة، وبعده يصبح الزحف الإسرائيلي نحو الضاحية الجنوبية وبيروت أمراً متاحاً.
وكتبت بولا مراد في" الديار": استدراج حزب الله إلى رد عسكري واسع قد يشكل، في الحسابات الإسرائيلية، سيناريو أكثر فائدة من استمرار الوضع القائم، لأنه يتيح إعادة ترتيب المشهد الأمني والسياسي، وربما توسيع المواجهة لتشمل إيران، بما يضع نتنياهو في قلب معركة إقليمية يستطيع توظيفها داخلياً.
ويدرك حزب الله جيداً حسابات نتنياهو، ما يضعه أمام وضعية شديدة الصعوبة والتعقيد. فهو، من جهة، لا يريد ولا يبدو مستعداً للانجرار إلى الفخ الذي تنصبه له إسرائيل، عبر إعادة إشعال الجبهة اللبنانية في توقيت سياسي يخدم نتنياهو ويمنحه مبررات لتوسيع المواجهة. لكنه، من جهة أخرى، لا يستطيع البقاء متفرجاً أمام تصعيد بلغ مستويات مرتفعة جداً، لأن استمرار ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار قد يُفسَّر إسرائيلياً على أنه ضعف أو عجز، بما يشجع إسرائيل على المضي قدماً في توسيع نطاق عملياتها والتقدم ميدانياً وفرض وقائع احتلال جديدة، وهو ما يدركه الحزب جيداً أيضاً.
وتشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أن الحزب "لا يزال يدرس خياراته بدقة، بعدما انتهج خلال الفترة الماضية سياسة تقوم على محاولة إيلام إسرائيل وإشعارها بأن جنودها ليسوا بمنأى عن الاستهداف داخل المنطقة الأمنية، من خلال المسيّرات التي كان يرسلها بين الحين والآخر. إلا أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يدفعه إلى زيادة وتيرة العمليات السريعة والخاطفة في هذا السياق، وإن كان يدرك تماماً أن كلفتها ستكون مرتفعة".
يبدو أن حزب الله يقف أمام معادلة بالغة التعقيد: الرد بما يحفظ معادلة الردع من دون الانجرار إلى حرب واسعة، أو مواصلة ضبط النفس مع ما قد يترتب على ذلك من كلفة ميدانية وسياسية. وبين هذين الخيارين، تبدو حسابات الحزب أبعد من مجرد الرد على التصعيد الإسرائيلي، لتشمل توقيت المواجهة، وأهداف إسرائيل منها، ومسار التفاوض الأميركي ـ الإيراني، فضلاً عن حجم الغطاء الايراني لأي خطوة قد يقدم عليها. لذلك، قد لا يكون السؤال في المرحلة المقبلة ما إذا كان الحزب سيرد أم لا، بقدر ما هو: كيف سيرد، ومتى، وبأي سقف، وهل سيتمكن من فرض معادلة تمنع إسرائيل من استثمار ضبط النفس للتقدم ميدانياً، من دون أن يمنحها في المقابل الذريعة التي تبحث عنها لتوسيع الحرب؟
مواضيع ذات صلة
مرتفعات إقليم التفاح هدف محتمل بعد علي الطاهر
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولات اسرائيلية متجددة للسيطرة على "علي الطاهر" والعدو يقترب من إقليم التفاح
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو يمهّد لمعركة عزل "علي الطاهر" ويتمدد في المرتفعات والمسالك نحو بنت جبيل
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريو عسكري جديد في الجنوب.. ماذا ينتظر إقليم التفاح؟
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 09:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

على الطريق

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-09-08
Lebanon24
02:15 | 2026-09-08
Lebanon24
02:04 | 2026-09-08
Lebanon24
02:00 | 2026-09-08
Lebanon24
01:45 | 2026-09-08
Lebanon24
01:30 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24