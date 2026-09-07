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لبنان

قائد الجيش متخوّف من عملية إسرائيلية واسعة ووشيكة في الجنوب

Lebanon 24
07-09-2026 | 22:52
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قائد الجيش متخوّف من عملية إسرائيلية واسعة ووشيكة في الجنوب
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كتبت" الاخبار": لفت مصدر وزاري واسع الاطلاع إلى أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل كان قد عبّر، قبل مدة، عن مخاوفه من «عملية إسرائيلية واسعة ووشيكة في الجنوب مرتبطة بمرتفعات علي الطاهر»، انطلاقاً من رغبة إسرائيلية في الانتقال من سياسة الاستنزاف والضغط بالنار إلى محاولة فرض وقائع ميدانية جديدة.
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وبحسب المصدر، فإن لبنان في موقع غير مطمئن: العدو يواصل رفع سقف المواجهة والمطالب، فيما لا تبادر الإدارة الأميركية إلى وضع حدّ لتفلّت نتنياهو. وينقل المصدر أن رئيس الوفد اللبناني المفاوض، السفير سيمون كرم، يجيب من يسأله عن مسار المفاوضات بأن «الأحوال متعثرة»، ويبدي «امتعاضاً شديداً من مسار المفاوضات، لأن الوفد الإسرائيلي المفاوض يجيب تلقائياً بالرفض على أي طرح أو فكرة يقدّمها لبنان، مهما كانت».
ويتقاطع ذلك مع أجواء نقلتها جهات أممية زارت تل أبيب أخيراً، ومفادها أن «إسرائيل غير معنية بالمفاوضات، وقد دخلتها تحت الضغط الأميركي، وبناءً على إلحاح لبنان الرسمي على المباشرة بها». وتبدي هذه الجهات استغرابها من قبول لبنان بفكرة «المناطق التجريبية»، محذّرة من أن «إسرائيل ستتخذها خدعة للمماطلة لأطول مدة زمنية ممكنة، من دون الوصول إلى حلول».
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سيمون كرم

إسرائيل

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