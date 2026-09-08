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لبنان

هل تنجح اسرائيل بالاغتيالات؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-09-2026 | 01:45
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هل تنجح اسرائيل بالاغتيالات؟
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بدا واضحا أن مسار الاغتيالات الذي نفذته إسرائيل خلال الأيام الماضية لم يحقق حتى الآن نتائج كبيرة على مستوى "القيادات" في حزب الله، إذ تركزت الضربات التي نجحت في إصابة أهدافها على عناصر في الحزب، من دون تسجيل استهداف ناجح لأي قائد بارز أو ميداني أساسي.
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وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة إلى أن عدداً من محاولات الاغتيال لم يحقق أهدافه، رغم كثافة الضربات واتساع نطاق الاستهدافات.
ويعكس ذلك، حتى اللحظة، نسبة نجاح محدودة مقارنة بالمراحل السابقة، خصوصاً أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الضربات إحداث تأثير مباشر في البنية القيادية والميدانية للحزب، وهو ما لم يتحقق بصورة واضحة حتى الآن.
المصدر: لبنان 24
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