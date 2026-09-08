هل تنجح اسرائيل بالاغتيالات؟

Advertisement

بدا واضحا أن مسار الاغتيالات الذي نفذته خلال الأيام الماضية لم يحقق حتى الآن نتائج كبيرة على مستوى "القيادات" في ، إذ تركزت الضربات التي نجحت في إصابة أهدافها على عناصر في الحزب، من دون تسجيل استهداف ناجح لأي قائد بارز أو ميداني أساسي.وفي المقابل، تشير المعطيات المتداولة إلى أن عدداً من محاولات الاغتيال لم يحقق أهدافه، رغم كثافة الضربات واتساع نطاق الاستهدافات.ويعكس ذلك، حتى اللحظة، نسبة نجاح محدودة مقارنة بالمراحل السابقة، خصوصاً أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الضربات إحداث تأثير مباشر في البنية القيادية والميدانية للحزب، وهو ما لم يتحقق بصورة واضحة حتى الآن.