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لبنان

"صور الثمانينيات" تجتاح المنصات... لماذا يحنّ جيل لم يعش الماضي إلى زمنٍ لم يعرفه؟

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
08-09-2026 | 02:30
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صور الثمانينيات تجتاح المنصات... لماذا يحنّ جيل لم يعش الماضي إلى زمنٍ لم يعرفه؟
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في غضون أيام قليلة، تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ألبوم صور يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. صور حديثة بملامح شبابية معاصرة، لكن بألوان باهتة وإضاءة قديمة وملابس وتسريحات شعر تحاكي حقبة مضى عليها أكثر من أربعة عقود. اللافت في هذا "الترند" أن جزءاً كبيراً من المشاركين فيه لم يعش تلك المرحلة أصلاً.
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الموجة التي انتشرت أخيراً، لا سيما عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الحديثة إلى لقطات تبدو وكأنها التُقطت في الثمانينيات، تعكس ظاهرة أوسع من مجرد لعبة رقمية عابرة. فقد وصفت تقارير إعلامية حديثة هذا "الترند" بأنه موجة من استعادة زمن جميل عبر صور مصممة لتبدو وكأنها خرجت من ألبومات العائلة القديمة.
لكن السؤال الأعمق يبقى: كيف يمكن لجيل جديد أن يشعر بالحنين إلى زمن لم يعشه؟
يطلق الباحثون على هذا النوع من المشاعر اسم "الحنين التاريخي"، أي التوق إلى حقبة لم يعشها الشخص بنفسه، لكنه تعرف إليها عبر الصور والأفلام والموسيقى وحكايات الأهل، ثم أعاد تخيلها بصورة أكثر جاذبية.
بالنسبة إلى كثير من أبناء الجيل الجديد، لم تعد الثمانينيات مجرد فترة تاريخية، بل أصبحت "هوية بصرية" مكتملة: كاميرات فورية، صور غير مثالية، ألوان قوية، موسيقى مميزة، شوارع أقل ازدحاماً بالشاشات، وحياة تبدو أكثر بساطة مقارنة بالعالم الرقمي المتسارع.
وتشير تحليلات حديثة إلى أن الحنين لدى الأجيال الشابة لا يرتبط دائماً بتجربة عاشتها، بل قد يتحوّل إلى بحث عن الاستقرار والمعنى في ظل عالم يتسم بالضجيج الرقمي والقلق وعدم اليقين.
في النهاية، قد لا يكون "ترند" صور الثمانينيات مجرد محاولة لتقليد شكل قديم، بل يشكل تعبيراً عن حاجة نفسية وثقافية أعمق. فجيل نشأ وسط الأزمات العالمية، والتغيرات المتسارعة، والهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي، يبحث عن زمن يتخيله أكثر هدوءاً ووضوحاً.
إنه لا يحنّ بالضرورة إلى الثمانينيات كما كانت، بل إلى الصورة التي رسمها عنها.
وبينما يستخدم الجيل الجديد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للعودة إلى الماضي، تتجسد المفارقة الأكثر وضوحاً في هذ" الترند": كلما أصبح المستقبل أكثر تعقيداً، بدا الماضي، حتى ذلك الذي لم نعشه، مكاناً أكثر جاذبية للهرب إليه.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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نايلا عازار - Nayla Azar

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