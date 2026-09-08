مكي من بعبدا: لتكثيف الجهود لوقف الاعتداءات جنوبًا

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قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية : تداولنا في آخر التطورات والأوضاع، وأكدنا إدانتنا للاعتداءات المتواصلة على الجنوب، وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية وأهله. كما شددنا على دعم وتعزيز حضوره، وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه.وتابع: أطلعت رئيس الجمهورية على سير العمل في لشؤون التنمية الإدارية، وأبرز الملفات والمبادرات الإصلاحية التي نعمل عليها، ولا سيما مسار اعادة هيكلة الوزارة، والتحول الرقمي وقرض المخصص لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إطّلع من مرشح رومانيا لمنصب الامين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية السيد داتشيان تشولوش على رؤيته إلى مستقبل الفرانكوفونية وسبل تعزيزها وتفعيل دورها في العالم وضرورة مواكبتها لتطور العصر ولاسيما في المجال التكنولوجي.