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لبنان

بالفيديو.. مفاجأة في حقيبتين مشبوهتين والقوى الامنية بالمرصاد

Lebanon 24
08-09-2026 | 03:40
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بالفيديو.. مفاجأة في حقيبتين مشبوهتين والقوى الامنية بالمرصاد
بالفيديو.. مفاجأة في حقيبتين مشبوهتين والقوى الامنية بالمرصاد photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول نشاط شبكة موجودة في إحدى دول أميركا اللاتينية، تضمّ لبنانيين، وتعمل على تهريب المخدّرات إلى لبنان بواسطة مسافرين، بعد إخفائها بطريقة مموّهة داخل أمتعتهم.

على أثر ذلك، باشر المكتب تحليل المعطيات وجمع المعلومات، وتمكّن من كشف التحضير لعمليّة تهريب كميّة من المخدّرات من البرازيل إلى لبنان عبر مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي – بيروت، بواسطة أحد المسافرين، ويُدعى:

ع. ط. (مواليد عام 1986، لبناني)
بتاريخ 25-8-2026، وبعد التنسيق مع الأمن العام اللبناني في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، تمّ توقيفه لدى دخوله الأراضي اللبنانية.

وبعد استلام الموقوف وتفتيش أمتعته، ضُبطت كميّة زِنتها /4,9/ كلغ من مادّة الكوكايين، كانت ممزوجة بمواد لاصقة ومخبّأة بطريقة احترافيّة في قعر حقيبتَين عائدتَين له.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه كان من المقرّر فصل مادّة الكوكايين عن المواد الممزوجة بها لاحقًا.

وتُعدّ هذه العمليّة كشفًا لأسلوب معقّد في تمويه المخدّرات وإخفائها، تعتمده شبكات الاتجار بالمخدّرات وتهريبها في محاولة للإفلات من عمليات الكشف والضبط.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
 
 
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