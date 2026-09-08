بالفيديو.. مفاجأة في حقيبتين مشبوهتين والقوى الامنية بالمرصاد

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين بعمليّات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة لمكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لدى المخدّرات المركزي حول نشاط شبكة موجودة في إحدى دول أميركا اللاتينية، تضمّ لبنانيين، وتعمل على تهريب المخدّرات إلى بواسطة مسافرين، بعد إخفائها بطريقة مموّهة داخل أمتعتهم.



على أثر ذلك، باشر المكتب تحليل المعطيات وجمع المعلومات، وتمكّن من كشف التحضير لعمليّة تهريب كميّة من المخدّرات من إلى لبنان عبر مطار الدولي – ، بواسطة أحد المسافرين، ويُدعى:



ع. ط. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 25-8-2026، وبعد التنسيق مع اللبناني في مطار الشهيد ، تمّ توقيفه لدى دخوله الأراضي اللبنانية.



وبعد استلام الموقوف وتفتيش أمتعته، ضُبطت كميّة زِنتها /4,9/ كلغ من مادّة الكوكايين، كانت ممزوجة بمواد لاصقة ومخبّأة بطريقة احترافيّة في قعر حقيبتَين عائدتَين له.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه كان من المقرّر فصل مادّة الكوكايين عن المواد الممزوجة بها لاحقًا.



وتُعدّ هذه العمليّة كشفًا لأسلوب معقّد في تمويه المخدّرات وإخفائها، تعتمده شبكات الاتجار بالمخدّرات وتهريبها في محاولة للإفلات من عمليات الكشف والضبط.



أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف بإشراف المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

حقيبتان مشبوهتان وفي داخلهما المفاجأة … ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي بالمرصاد#قوى_الأمن https://t.co/w1oKgKv07Z pic.twitter.com/I9FpXHMl1Z — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 8, 2026 Advertisement