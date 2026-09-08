تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون أدان الإعتداءات التي استهدفت السعودية: لبنان يتضامن مع المملكة

Lebanon 24
08-09-2026 | 05:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس عون أدان الإعتداءات التي استهدفت السعودية: لبنان يتضامن مع المملكة
الرئيس عون أدان الإعتداءات التي استهدفت السعودية: لبنان يتضامن مع المملكة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاعتداءات  الإرهابية التي استهدفت اليوم مدناً سعودية عدة، منها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي طالت أعياناً مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وقال: "إننا في لبنان نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادة دولة شقيقة وتهديداً مباشراً لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
Advertisement
وأكد رئيس الجمهورية "تضامن لبنان الكامل، رئيساً وشعباً، مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء الآثم"، مشدداً على أن "أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة".
وختم الرئيس عون بالقول:"نتوجه بأحرّ التعازي إلى أسر الضحايا والمصابين، متمنين الشفاء العاجل لجميع الجرحى، ومجددين وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها".
وكان لرئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم لقاءات دبلوماسية ووزارية وروحية.
الوزير فادي مكي
وزارياً ، استقبل الرئيس عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي الذي أوضح بعد اللقاء انه تداول مع رئيس الجمهورية في آخر التطورات والأوضاع،  حيث تم التأكيد "على إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان وأهله". كما تم التشديد "على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره، وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه."
واطلع الوزير مكي رئيس الجمهورية على سير العمل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وأبرز الملفات والمبادرات الإصلاحية التي يعمل عليها، ولا سيما مسار اعادة هيكلة الوزارة، والتحول الرقمي وقرض البنك الدولي المخصص لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.
 
Image
 
المطران الياس نصار
تربويا، استقبل رئيس الجمهورية النائب البطريركي الماروني المطران الياس نصار موفداً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وتداول معه في عدد من المواضيع المحلية والتربوية. وبعد اللقاء تحدث المطران نصار الى الصحافيين فقال:
"شرّفني صاحب الغبطة ونيافة الكاردينال مار بشارة الراعي وكلفني بان ازور القصر لأنقل لفخامة الرئيس مطلبا اساسيا للمسيحيين اليوم بالنسبة لمرسوم التفرغ للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. فالمطلوب هو المحافظة على التوازن الوطني، لأن لبنان ولد  بهذا التوازن ويبقى ويستمر طالما نحن نحافظ عليه بين الطوائف المسيحية والاسلامية.
لذلك، نحن كمكوّن مسيحي في لبنان وباسم كل المعنيين في هذا الملف، نصرّ على ان تكون المناصفة مؤمّنة في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين، والى جانب ذلك نصرّ ايضا على اصدار هذا المرسوم بصيغة التوازن بين الطوائف من اجل ان يبقى لبنان كما شهدناه ونحافظ عليه وعلى وجوده وكافة مكوناته."
وختم :"هذا كان السبب الرئيسي للزيارة، كما انه تم التداول في مواضيع اخرى."
 
Image
الوزير السابق رشيد دباس
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق النقيب رشيد درباس وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، والوضع في الشمال عموما وطرابلس خصوصا.
وقال الوزير السابق درباس ان المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من حضور الدولة في الأماكن التي تستطيع الوجود فيها، وعليها استطرادا ان تأخذ على عاتقها مسألة تفعيل المرافق العامة مهما كانت العقبات التي تواجهها، لاسيما وان تفعيل هذه المرافق يكون بجهد مشترك من الدولة والقطاع الخاص. 
أضاف: "ثمة نماذج مما أقول في الشمال حيث مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار رينه معوض في القليعات وسكة الحديد ومعرض رشيد كرامي الدولي. كل هذه المنشآت ليست حالات منفردة بحد ذاتها بل هي جزء من مشروع انمائي متكامل سيعلن عنه الرئيس عون خلال زيارة ينوي القيام بها الى طرابلس والشمال."
وختم: "ان الرئيس عون حريص كل الحرص على ان الدولة اللبنانية هي صاحبة السلطة الوحيدة والمطلقة على كل الأراضي اللبنانية. وهذا يتم بمختلف الوسائل التي يمكن ان تقررها سياسة الحكومة."
 
Image
مرشح رومانيا لمنصب امين عام الفرنكوفونية
والتقى رئيس الجمهورية مرشح رومانيا لمنصب الامين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية السيد داتشيان تشولوش في حضور الممثلة الشخصية للرئيس عون لدى المنظمة الدكتورة كارلا اده والقائم باعمال السفارة الرومانية في بالوكالة دراغوش إسباس.
واطلع الرئيس عون من السيد تشولوش على رؤيته لمستقبل الفرانكوفونية وسبل تعزيزها وتفعيل دورها في العالم وضرورة مواكبتها لتطور العصر ولا سيما في المجال التكنولوجي.

تسلم اوراق اعتماد سفراء 
الى ذلك، تسلم رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم اوراق اعتماد اربعة سفراء جدد لكل من جمهورية نيكاراغوا،  آيسلندا، الصومال وتشاد بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري  الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.
ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك، حيا سفير كل من الدول الاربع العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.
وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:
سفيرة نيكاراغوا تاتيانا دانيلا غارسيا سيلفا
-حائزة على ماجستير في الادارة العامة والسياسات العامة والتنمية المحلية من جامعة نيكاراغوا الوطنية وبكالوريوس في آداب العلوم السياسية والتاريخ من الجامعة التقنية في درسدن -المانيا .
-تتقن اللغات الاسبانية والانكليزية والالمانية والايطالية والفرنسية.
-تولت منذ عام 2004 حتى الان منصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية نيكاراغوا لدى الحكومة التركية.
-عينت سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية نيكاراغوا في المانيا.
-تدرجت في عدة مناصب ادارية منها المديرة العامة للغرفة الألمانية-النيكاراغوية للصناعة والتجارة، ورئيسة دائرة اميركا الشمالية في وزارة الخارجية في نيكاراغوا. 
-عينت رئيسة إدارة مشاركة الشباب في وزارة الشباب ونائبة مدير إدارة المراسم والبروتوكول  في  وزارة الخارجية. 

سفير الصومال  ابيب موسى فارح
-حائز على دبلوم في العلاقات الدولية من المعهد الدبلوماسي الصومالي ودبلوم في الاتصالات وادارة النزاعات .
-تابع دورات تدريبية عدة منها دورة في دور المجتمع الدولي في اعادة تأهيل الارهابيين العائدين من منطقة النزاع.
- تسلم عدة مناصب في المعاهد الثقافية، وعين كمدير لادارة الصحافة والاتصالات في وزارة شؤون الخارجية الصومالية. عمل في ادارة المراسم والادارة في وزارة الخارجية الصومالية ومساعد تطوير المناهج في وحدة المناهج ووحدة تطوير المناهج في وزارة التعليم الصومالية. عين مستشارا اول ونائبا لرئيس البعثة الصومالية في الكويت، ثم تسلم  منصب القائم بالاعمال  في سفارة الصومال في الكويت.
- تولى منصب مستشار اول ونائب لرئيس بعثة الصومال في قطر ومن ثم في سفارة الصومال في جيبوتي.
-حصل على ترقية لدرجة سفير عام 2024 وعين سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده في سوريا.
سفيرة آيسلندا ماريا ميول يونسدوتير
-عيّنت مديرة عامة للشؤون السياسية في العام  2022 وفي الـ 2020 مديرة عامة للشؤون الدولية والتعاون الإنمائي. 
- تولت عدة مناصب منها، مديرة شؤون الأمم المتحدة وشؤون المساواة بين الجنسين في العام 2016، ومن ثم عينت كسكرتيرة اولى للبعثة الدائمة لآيسلندا لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و 2015.
-حائزة على ماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا. وبكالوريوس آداب في الاسبانية والعلوم السياسية من جامعة آيسلندا.
سفير تشاد مهاتمات عبدالكريم هانو
-حائز على دبلوم من مدرسة الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس، وماجستير في علم النفس من جامعة الخرطوم. 
-عين  في العام 2024 سفيرا لجمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية ووزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة، وكان مستشارا أمنيا في وزارة الأمن العام، ومستشارا ثقافيا في سفارة تشاد في باريس. كما تولى منصب  نائب السفير لدى اليونسكو في باريس وقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة تشاد في طرابلس.
مواضيع ذات صلة
سلام أدان الاعتداءات التي تعرّضت لها المملكة العربية السعودية
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 16:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
​ الإمارات أدانت الهجمات التي استهدفت السعودية: تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 16:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية مدانة باشد العبارات ونحن متضامنون مع المملكة في مواجهة هذا العدوان وحماية ارضها وشعبها
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 16:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: ندين الهجمات العدوانية من العراق التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية ونؤكد تضامننا الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه لحفظ أمنها واستقرارها
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 16:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

في الجامعة

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:06 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:32 | 2026-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-09-08
Lebanon24
09:30 | 2026-09-08
Lebanon24
09:06 | 2026-09-08
Lebanon24
09:04 | 2026-09-08
Lebanon24
08:32 | 2026-09-08
Lebanon24
08:31 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24