الرئيس عون أدان الإعتداءات التي استهدفت السعودية: لبنان يتضامن مع المملكة

أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت اليوم مدناً سعودية عدة، منها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي طالت أعياناً مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وقال: "إننا في لبنان
نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادة دولة شقيقة وتهديداً مباشراً لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وأكد رئيس الجمهورية "تضامن لبنان الكامل، رئيساً وشعباً، مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء الآثم"، مشدداً على أن "أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة".
وختم الرئيس عون بالقول:"نتوجه بأحرّ التعازي إلى أسر الضحايا والمصابين، متمنين الشفاء العاجل لجميع الجرحى، ومجددين وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها".
وكان لرئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم لقاءات دبلوماسية ووزارية وروحية.
واستقبل الرئيس عون الوزير السابق النقيب رشيد درباس وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، والوضع في الشمال عموما وطرابلس خصوصا.
وقال الوزير السابق درباس ان المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من حضور الدولة في الأماكن التي تستطيع الوجود فيها، وعليها استطرادا ان تأخذ على عاتقها مسألة تفعيل المرافق العامة مهما كانت العقبات التي تواجهها، لاسيما وان تفعيل هذه المرافق يكون بجهد مشترك من الدولة والقطاع الخاص.
أضاف: "ثمة نماذج مما أقول في الشمال حيث مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومطار رينه معوض في القليعات وسكة الحديد ومعرض رشيد كرامي الدولي. كل هذه المنشآت ليست حالات منفردة بحد ذاتها بل هي جزء من مشروع انمائي متكامل سيعلن عنه الرئيس عون خلال زيارة ينوي القيام بها الى طرابلس والشمال."
وختم: "ان الرئيس عون حريص كل الحرص على ان الدولة اللبنانية هي صاحبة السلطة الوحيدة والمطلقة على كل الأراضي اللبنانية. وهذا يتم بمختلف الوسائل التي يمكن ان تقررها سياسة الحكومة."
والتقى رئيس الجمهورية مرشح رومانيا لمنصب الامين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية السيد داتشيان تشولوش في حضور الممثلة الشخصية للرئيس عون لدى المنظمة الدكتورة كارلا اده والقائم باعمال السفارة الرومانية في بالوكالة دراغوش إسباس.
واطلع الرئيس عون من السيد تشولوش على رؤيته لمستقبل الفرانكوفونية وسبل تعزيزها وتفعيل دورها في العالم وضرورة مواكبتها لتطور العصر ولا سيما في المجال التكنولوجي.
تسلم اوراق اعتماد سفراء
الى ذلك، تسلم رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم اوراق اعتماد اربعة سفراء جدد لكل من جمهورية
نيكاراغوا، آيسلندا، الصومال وتشاد بحضور وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية
السفيرة رلى نور الدين.
ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري
الى جانب العلم
اللبناني. بعد ذلك، حيا سفير كل من الدول الاربع العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.
وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:
سفيرة نيكاراغوا تاتيانا دانيلا غارسيا سيلفا
-حائزة على ماجستير في الادارة العامة والسياسات العامة والتنمية المحلية من جامعة نيكاراغوا الوطنية وبكالوريوس في آداب العلوم السياسية والتاريخ من الجامعة التقنية في درسدن -المانيا .
-تتقن اللغات الاسبانية والانكليزية والالمانية والايطالية والفرنسية.
-تولت منذ عام 2004 حتى الان منصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية نيكاراغوا لدى الحكومة التركية.
-عينت سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية نيكاراغوا في المانيا.
-تدرجت في عدة مناصب ادارية منها المديرة العامة للغرفة الألمانية-النيكاراغوية للصناعة والتجارة، ورئيسة دائرة اميركا الشمالية في وزارة الخارجية في نيكاراغوا.
-عينت رئيسة إدارة مشاركة الشباب في وزارة الشباب ونائبة مدير إدارة المراسم والبروتوكول في وزارة الخارجية.
سفير الصومال ابيب موسى فارح
-حائز على دبلوم في العلاقات الدولية من المعهد الدبلوماسي الصومالي ودبلوم في الاتصالات وادارة النزاعات .
-تابع دورات تدريبية عدة منها دورة في دور المجتمع الدولي في اعادة تأهيل الارهابيين العائدين من منطقة النزاع.
- تسلم عدة مناصب في المعاهد الثقافية، وعين كمدير لادارة الصحافة والاتصالات في وزارة شؤون الخارجية الصومالية. عمل في ادارة المراسم والادارة في وزارة الخارجية الصومالية ومساعد تطوير المناهج في وحدة المناهج ووحدة تطوير المناهج في وزارة التعليم الصومالية. عين مستشارا اول ونائبا لرئيس البعثة الصومالية في الكويت، ثم تسلم منصب القائم بالاعمال في سفارة الصومال في الكويت.
- تولى منصب مستشار اول ونائب لرئيس بعثة الصومال في قطر ومن ثم في سفارة الصومال في جيبوتي.
-حصل على ترقية لدرجة سفير عام 2024 وعين سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده في سوريا.
سفيرة آيسلندا ماريا ميول يونسدوتير
-عيّنت مديرة عامة للشؤون السياسية في العام 2022 وفي الـ 2020 مديرة عامة للشؤون الدولية والتعاون الإنمائي.
- تولت عدة مناصب منها، مديرة شؤون الأمم المتحدة
وشؤون المساواة بين الجنسين في العام 2016، ومن ثم عينت كسكرتيرة اولى للبعثة الدائمة لآيسلندا لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و 2015.
-حائزة على ماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا. وبكالوريوس آداب في الاسبانية والعلوم السياسية من جامعة آيسلندا.
سفير تشاد مهاتمات عبدالكريم هانو
-حائز على دبلوم من مدرسة الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس، وماجستير في علم النفس من جامعة الخرطوم.
-عين في العام 2024 سفيرا لجمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية ووزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة، وكان مستشارا أمنيا في وزارة الأمن العام، ومستشارا ثقافيا في سفارة تشاد في باريس. كما تولى منصب نائب السفير لدى اليونسكو في باريس وقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة تشاد في طرابلس.