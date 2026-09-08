وزارة الأشغال توسّع ورش تأهيل الطرق في الجنوب

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تواصل توسيع ورش تأهيل وصيانة الطرق في الجنوب، مع تقدّم الأعمال في عدد من المحاور في قضائي وصيدا، ضمن خطة الوزارة لتحسين شبكة الطرق ومعالجة النقاط التي تحتاج إلى تدخل.وفي زوطر الغربية في قضاء النبطية، بدأت أعمال ترميم الجور ضمن المناطق التجريبية، فيما تتواصل أعمال التأهيل على طريق عبا – المغريقة، بما يشمل معالجة الطريق وتجهيزه وإعادة تزفيت المقاطع المستهدفة.وفي قضاء ، تتواصل أعمال التزفيت والتأهيل على طريق الصرفند – طريق الثانوية وطريق الحسينية، إضافة إلى طريق البيسارية – قعقعية الصنوبر والمعمارية، حيث تشمل الورش معالجة المقاطع المتضررة وتجهيزها وإعادة تزفيتها.أما على جسر الشمسية على الأوتوستراد الدولي (الطريق البحرية)، في محلة العاقبية، فتتقدم أعمال إعادة التأهيل الإنشائي، وتشمل تنفيذ الأعمال الخرسانية والتسليح واستكمال أجزاء المنشأ، بما يهدف إلى إعادة تأهيل وتعزيز سلامته.كما تتواصل الأعمال على الأوتوستراد الدولي صيدا – برج رحال، وتشمل أعمال الدهان وتركيب عيون القطط، فيما تستمر الأعمال على الأوتوستراد الدولي – النبطية، وتشمل تخطيط الطريق وتنفيذ إجراءات السلامة العامة، إلى جانب أعمال الأرصفة عند التقاطعات الخطرة.واكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أن" هذه الورش تأتي ضمن برنامج متواصل لتأهيل شبكة الطرق في الجنوب، على أن تُستكمل الأعمال تباعاً، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين حركة التنقل بين البلدات والمناطق".