تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال توسّع ورش تأهيل الطرق في الجنوب

Lebanon 24
08-09-2026 | 07:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وزارة الأشغال توسّع ورش تأهيل الطرق في الجنوب
وزارة الأشغال توسّع ورش تأهيل الطرق في الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل توسيع ورش تأهيل وصيانة الطرق في الجنوب، مع تقدّم الأعمال في عدد من المحاور في قضائي النبطية وصيدا، ضمن خطة الوزارة لتحسين شبكة الطرق ومعالجة النقاط التي تحتاج إلى تدخل.
Advertisement



وفي زوطر الغربية في قضاء النبطية، بدأت أعمال ترميم الجور ضمن المناطق التجريبية، فيما تتواصل أعمال التأهيل على طريق عبا – المغريقة، بما يشمل معالجة الطريق وتجهيزه وإعادة تزفيت المقاطع المستهدفة.



وفي قضاء صيدا، تتواصل أعمال التزفيت والتأهيل على طريق الصرفند – طريق الثانوية وطريق الحسينية، إضافة إلى طريق البيسارية – قعقعية الصنوبر والمعمارية، حيث تشمل الورش معالجة المقاطع المتضررة وتجهيزها وإعادة تزفيتها.



أما على جسر الشمسية على الأوتوستراد الدولي (الطريق البحرية)، في محلة العاقبية، فتتقدم أعمال إعادة التأهيل الإنشائي، وتشمل تنفيذ الأعمال الخرسانية والتسليح واستكمال أجزاء المنشأ، بما يهدف إلى إعادة تأهيل الجسر وتعزيز سلامته.



كما تتواصل الأعمال على الأوتوستراد الدولي صيدا – برج رحال، وتشمل أعمال الدهان وتركيب عيون القطط، فيما تستمر الأعمال على الأوتوستراد الدولي الزهراني – النبطية، وتشمل تخطيط الطريق وتنفيذ إجراءات السلامة العامة، إلى جانب أعمال الأرصفة عند التقاطعات الخطرة.



 واكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان،  أن" هذه الورش تأتي ضمن برنامج متواصل لتأهيل شبكة الطرق في الجنوب، على أن تُستكمل الأعمال تباعاً، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين حركة التنقل بين البلدات والمناطق".
مواضيع ذات صلة
الأشغال تواصل تأهيل وصيانة الطرق في الجنوب وتستأنف مشاريع توقفت بسبب الحرب
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ورش تأهيل وتزفيت لعدد من الطرقات الرئيسية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأشغال": نواصل تأهيل الطرق في جبيل وزغرتا وعاليه والشوف والمتن
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال: سنُواصل مسؤولياتنا في صيانة الطرق وتأمين سلامتها وإعادة معالجة أيّ أضرار
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 19:48:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الأشغال العامة والنقل

الطريق البحري

طريق البحرية

الزهراني

الحسيني

النبطية

بيساري

حسينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-09-08
Lebanon24
11:36 | 2026-09-08
Lebanon24
11:33 | 2026-09-08
Lebanon24
11:27 | 2026-09-08
Lebanon24
11:00 | 2026-09-08
Lebanon24
10:54 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24