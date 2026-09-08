بري تابع الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية مع زواره

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية جراء تصعيد اعتداءاتها على وخاصة الجنوب .

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وتابع أيضا الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا إعلامية خلال استقباله وزير الاعلام بول مرقص الذي قال بعد اللقاء :

"تشرفت اليوم كالعادة بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ وبحثنا بآخر التطورات العامة ، وأيضا وضعت دولته باجواء وصورة الاقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالاعلام عموما ولا سيما خصوصا التعديلات الاضافية المرتقبة على قانون الاعلام الجديد والتي من شأنها أن تستكمل هذا المسار الاصلاحي الذي بدأ".

وختم الوزير مرقص : "هنالك اتفاق تام على التنسيق مع المعنيين من أجل استكمال مسيرة الاصلاح هذه".

واستقبل بري نقيب الصحافة عوني الكعكي حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما الاعلامية منها وملاحظات القطاع الاعلامي ونقابتي الصحافة والمحررين على قانون الاعلام الجديد والتعديلات المقترحة عليه .

كما استقبل امين سر تكتل اللقاء النيابي النائب هادي ابو الحسن حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الجنوب وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات والمنشآت الصحية والتربوية والمجازر التي ارتكبتها في كفررمان وديرالزهراني وانصار وعربصاليم ، إضافة لشؤون وطنية وتشريعية.