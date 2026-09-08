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لبنان

بري تابع الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية مع زواره

Lebanon 24
08-09-2026 | 07:37
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية جراء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة الجنوب .
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وتابع بري أيضا الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا إعلامية خلال استقباله وزير الاعلام بول مرقص الذي قال بعد اللقاء :
"تشرفت اليوم كالعادة بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبحثنا بآخر التطورات العامة ، وأيضا وضعت دولته باجواء وصورة الاقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالاعلام عموما ولا سيما خصوصا التعديلات الاضافية المرتقبة على قانون الاعلام الجديد والتي من شأنها أن تستكمل هذا المسار الاصلاحي الذي بدأ".
وختم الوزير مرقص : "هنالك اتفاق تام على التنسيق مع المعنيين من أجل استكمال مسيرة الاصلاح هذه".
واستقبل بري نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما الاعلامية منها وملاحظات القطاع الاعلامي ونقابتي الصحافة والمحررين على قانون الاعلام الجديد والتعديلات المقترحة عليه .
كما استقبل امين سر تكتل اللقاء الديمقراطي النيابي النائب هادي ابو الحسن حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الجنوب وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات والمنشآت الصحية والتربوية والمجازر التي ارتكبتها في كفررمان وديرالزهراني وانصار وعربصاليم ، إضافة لشؤون وطنية وتشريعية.
 
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