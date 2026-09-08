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لبنان

الإدارة والعدل أقرت مواد من اقتراح تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية

Lebanon 24
08-09-2026 | 08:17
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الإدارة والعدل أقرت مواد من اقتراح تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية
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عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب جورج عدوان ومقررها الخاص النائب بلال عبدالله، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ، لدرس جدول أعمالها المقرر.
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وحضر الجلسة النواب: بلال عبدالله، أشرف بيضون، غازي زعيتر، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، قبلان قبلان، عدنان طرابلسي، إبراهيم الموسوي وجميل السيد.



كما حضر عن وزارة الصحة  أنطوان رومانوس، وعن نقابة الأطباء  نادين حداد، وعن نقابة الممرضين والممرضات الدكتورة عبير علامة ونتالي ريشا.



وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، والذي كانت قد أحالته في وقت سابق على لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل.



وبعد أن أنهت اللجنة الفرعية دراسة الاقتراح ورفعت تقريرها، اطلعت لجنة الإدارة والعدل على التقرير والتعديلات التي أُدخلت على الاقتراح، وبدأت متابعة درسه في ضوء التعديلات التي أقرتها اللجنة الفرعية، إضافة إلى الملاحظات التي أبداها عدد من النواب.



وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة عدداً من مواد الاقتراح، بعد تعديل بعضها، على أن تتابع درس بقية المواد في جلسة لاحقة.



ونظراً إلى ضيق الوقت، لم يتسنَّ للجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق التقاعدي للطبوغرافيين المجازين في لبنان، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة الأسبوع المقبل.
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حسين الحاج حسن

علي حسن خليل

وزارة الصحة

مروان حمادة

الحاج حسن

حسن خليل

طرابلسي

علي حسن

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