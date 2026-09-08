ميقاتي أدان العدوان الاسرائيلي المستمرّ: نُجدّد التعبير عن أملنا في أن تنجح الحكومة في مهامها

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قال الرئيس أمام زواره في اليوم" اننا ندين بشدة العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب وما يتسبب به من سقوط وجرحى واعمال تدمير ممنهجة لجعل عودة الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم مستحيلة. ونطالب الحكومة باجراء الاتصالات الدولية اللازمة واتخاذ كل الاجراءات المناسبة لوقف هذا العدوان والعودة الى تطبيق التفاهمات التي جرى التوصل اليها".وردا على سؤال عما يحكى عن مخطط يستهدف الحكومة الحالية قال: من المؤسف في خضم التطورات والتحديات الخطيرة التي يواجهها لبنان وبعض الاخفاقات في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ان ينبري بعض الاصوات والاقلام الى تطبيق خطة ممنهجة عبر بث شائعات عن النية لتطيير الحكومة، ونسج سيناريوهات بديلة عنها.اضاف: إننا نؤمن بالعمل الديموقراطي وتداول السلطة وعبّرنا اكثر من مرة ومنذ تسلم الحكومة الراهنة مهامها عن أملنا في ان تنجز الحكومة المهام المطلوبة وتكون على مستوى تطلعات اللبنانيين. ومن هذا المنطلق، فاننا نحجم عن ابداء الرأي في الكثير من الملفات المطروحة، مع ادراكنا لدقة المرحلة وصعوبة التحديات الراهنة.وقال: إننا نجدد التعبير عن أملنا في ان تنجح الحكومة في مهامها، ونطمئن "الغيارى "بأن ما يتداولونه في الصالونات السياسية ووسائل الاعلام ليس مطروحا في حساباتنا ، خصوصا وأن التحديات المطروحة باتت تتطلب معجزات لحلها.اضاف ردا على سؤال:لقد تحمّلنا المسؤولية في اصعب المراحل التي مر بها لبنان وواجهنا المشكلات والتحديات بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن الاتهامات المجانية والسيناريوهات المضحكة التي يلجأ اليها البعض حاليا بهدف حرف الانظار عما يحصل فعليا. ونجدد الدعوة الى أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته كما يلزم ،والله ولي التوفيق.وردا على سؤال قال:ان الاعتداءات التي استهدفت ، مدانة باشد العبارات ونحن متضامنون مع المملكة في مواجهة هذا العدوان وحماية ارضها وشعبها.