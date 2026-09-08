أبي المنى استقبل الهزاع: أبناء السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة – اليوم، القائم بالأعمال في السفارة في إياد الهزاع، يرافقه مدير مكتبه أحمد الخليل، بحضور أمين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار والمستشار في مشيخة العقل الشيخ الدكتور رمزي سري الدين. وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وجرى التركيز على تطورات الأوضاع في مدينة السويداء وتداعيات الأحداث التي حصلت.وأعرب الشيخ ابي المنى عن "تطلّعه إلى واحدة موحّدة، تحتضن جميع مكوناتها"، مؤكّداً أن "المدخل الأساسي لإعادة بناء الثقة بالنفس وبمؤسسات الدولة هو قيام الحكومة السورية بخطوات عملية وسريعة، تنطلق من الداخل وترسّخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وتعيد الطمأنينة إلى المواطنين". مشدّداً في هذا السياق على أن ذلك "يستوجب المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورّطين بالأحداث التي طالت أبناء السويداء، ومعالجة آثارها، بما يصون حقوق المواطنين كاملة، ويزيل كل حالات الاستثناء، ويؤسّس للتعامل مع جميع السوريين على قاعدة المواطنة المتساوية".أضاف: "إن أبناء السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، وأن التنوع المجتمعي في سوريا يشكّل مصدر قوة وغنى حضاري". محذّراً في المقابل من "استثمار ما جرى لإعطاء ذرائع لتدخلات خارجية"، لافتاً إلى "رفض الانجرار وراء مشاريع انفصالية تتناقض مع الثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها قادة الطائفة عبر التاريخ".من جانبه، عرض الهزاع "الرؤية الاستراتيجية للسياسة السورية الجديدة، والخطوات العمليّة المتقدّمة لتعزيز التلاحم الوطني وتطوير أداء مؤسسات الدولة للارتقاء بمسؤولياتها. وأكّد حرص ترسيخ نهج الانفتاح وتكامل الجهود الوطنية بما يصون وحدة الشعب ويحقّق مصالحه العليا".كما استقبل ممثل حركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي، بحضور عضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي الأستاذ حسام حمزة، وجرى بحث الأوضاع العامة على مستوى لبنان والمنطقة. وأوضح عبد الهادي بعد اللقاء، انه "أطلع سماحته على الأوضاع بشكل عام، والانتهاكات لناحية عدم التزامها بتعهداتها، من خلال الحصار القائم والاغتيالات واستباحة المقدسّات، وأخيراً مشروع الضم الاستيطاني".واستقبل الشيخ أبي المنى الوزير السابق بسام المولوي، وتناول اللقاء الأوضاع العامة الراهنة، والتشديد على أهمية الاستقرار الداخلي والتضامن الوطني، في ضوء التحدّيات التي تواجه الوطن.ومن زوّاره مؤسس ورئيس تحرير مجلة الشراع حسن صبرا، الذي قدّم له المجلد الأول من المجلة من العام 1982، وتم استعراض الأوضاع العامة على مستوى لبنان والمنطقة.شانيهواستقبل شيخ العقل في دارته في شانيه وفداً من عائلة شعبان من لبنان وصحنايا. وكذلك وفداً من آل الدنف من بعلشميه بحضور سائس مجلس شانيه الشيخ فؤاد ابي المنى.كما التقى مجموعة خريجي كلية الامير السيد للعلوم التوحيدية، بحضور رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي والاعضاء، ومدير الكلية الشيخ هادي العريضي وعدد من الاساتذة، حيث أكّد سماحة الشيخ أبي المنى على "اهتمامه بالكلّية وحرصه على الاستفادة من وجودها، لإحداث نهضة تثقيفية في مختلف المناطق من خلال مراكز الثقافة التوحيدية التي تعمل اللجنة الدينية على تعميمها وتوسيعها برعاية مشيخة العقل"، وحثّ "الاساتذة والخريجين على التفاعل مع هذه التوجهات والمشاركة في الندوات والدورات أكان حضورياً ام عبر الاونلاين".وتخلّل اللقاء مداخلات لكل من الشيخ الجردي والشيخ العريضي وغيرهما من أعضاء اللجنة وأساتذة الكلية.وترأس شيخ العقل اجتماعاً للجنة الدينية بحضور رئيسها الشيخ عصمت الجردي والأعضاء. كما قدّم التعازي في العبادية وخريبة المتن.تكليفمن جهة ثانية ،كلف الشيخ أبي المنى القاضي الشيخ غاندي مكارم موفداً من قبله الى لقاء تكريمي لسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارة الاستاذ بلال حمد رئيس بلدية الأسبق في ضهور العبادية.