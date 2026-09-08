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لبنان

عن تفاصيل الجلسة الحكومية...هذا ما قاله مرقص

Lebanon 24
08-09-2026 | 13:11
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عقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضور الوزراء، بغياب وزيرة التربية ووزير الثقافة. 
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بعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية: كما كنا أفدنا، ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وقال: باشر مجلس الوزراء دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وُضعت به، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح. بعد ذلك دخلنا في المواد، مادة تلو الأخرى، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداءً أيضاً من يوم الغد.

وبموضوع المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، اعتبر مجلس الوزراء أنه ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضاً هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
لذلك استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصاً لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها.
لكن، في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم، ولذلك يد الحكومة ممدودة لذلك.
وتبعاً لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم الليلة، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة.
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