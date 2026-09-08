تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسالة من السفير الأميركي إلى الطائفة الشيعية؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-09-2026 | 13:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رسالة من السفير الأميركي إلى الطائفة الشيعية؟
رسالة من السفير الأميركي إلى الطائفة الشيعية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبرت أوساط سياسية أن زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، المعروف بمواقفه السياسية الواضحة، تحمل أكثر من رسالة ودلالة، وتتجاوز إطارها البروتوكولي.
Advertisement

ورأت الأوساط أن الزيارة تحمل، في دلالتها الأولى، رسالة مفادها أن لا فيتو أميركياً على الانفتاح على الطائفة الشيعية، بل إن واشنطن تبدو حريصة على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة والتواصل مع مكوّناتها السياسية والدينية.

أما الدلالة الثانية، فتتصل بالحضور الأميركي المباشر في معقل "حزب الله". 
فزيارة السفير الأميركي تحمل بحد ذاتها إشارة سياسية لافتة، وتؤكد أن واشنطن لا تتعامل باعتبار هذه الأماكن مغلقة أمام حضورها أو تواصلها، بل تسعى إلى تكريس حضورها والتواصل مع شخصيات ومرجعيات شيعية فيها.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركيّ: ما نُريده هو مصلحة البيئة الشيعيّة
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 22:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي ميشال عيسى من المجلس الإٍسلامي الشيعي الأعلى: نقول للبيئة الشيعية إننا نريد مصلحتها وعودة الأهالي إلى الجنوب ومنازلهم
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 22:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: المطلوب إسرائيلياً ليس حزب الله وليس سلاحه ولا حركة "أمل" ولا الطائفة الشيعية بل إسرائيل تريد الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 22:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: "الكتائب" تميّز بوضوح بين الطائفة الشيعية وبين المشروع الإيراني الذي يمثله "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
08/09/2026 22:23:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

علي الخطيب

علي الخطي

نائب رئيس

حزب الله

الدينية

الإسلام

الشيعية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-09-08
Lebanon24
15:07 | 2026-09-08
Lebanon24
14:31 | 2026-09-08
Lebanon24
14:19 | 2026-09-08
Lebanon24
14:00 | 2026-09-08
Lebanon24
13:40 | 2026-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24