رسالة من السفير الأميركي إلى الطائفة الشيعية؟

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اعتبرت أوساط سياسية أن زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ ، المعروف بمواقفه السياسية الواضحة، تحمل أكثر من رسالة ودلالة، وتتجاوز إطارها البروتوكولي.ورأت الأوساط أن الزيارة تحمل، في دلالتها الأولى، رسالة مفادها أن لا فيتو أميركياً على الانفتاح على الطائفة ، بل إن تبدو حريصة على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة والتواصل مع مكوّناتها السياسية والدينية.أما الدلالة الثانية، فتتصل بالحضور الأميركي المباشر في معقل " ".فزيارة السفير الأميركي تحمل بحد ذاتها إشارة سياسية لافتة، وتؤكد أن واشنطن لا تتعامل باعتبار هذه الأماكن مغلقة أمام حضورها أو تواصلها، بل تسعى إلى تكريس حضورها والتواصل مع شخصيات ومرجعيات فيها.