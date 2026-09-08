متفرغو الجامعة اللبنانية: للمشاركة غدا بتحركات تجمع روابط القطاع العام

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عقدت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين" في ، إجتماعًا، اليوم، بحثت خلاله، "جملة من المطروحة، وفي مقدمتها الواقع المعيشي المتردي"، وأصدرت بيانا اعلنت فيه انها "تتابع بقلق بالغ تفاقم الأزمات المعيشية والصحية والاجتماعية، والارتفاع الجنوني في الأسعار الذي بات يطال جميع شرائح المجتمع اللبناني، مقابل انهيار غير مسبوق في القدرة الشرائية".واستنكرت الهيئة "تجاهل مشروع موازنة العام 2027 للقرار الرقم 2 الصادر عن بتاريخ 16/2/2026، والقاضي بإقرار زيادة قدرها 11 ضعفاً على الرواتب والمعاشات التقاعدية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1/1/2027 حيث تصل مجموع المضاعفات إلى 30 ضعفاً بحلول عام 2027، فإنها تعتبر هذا التجاهل استهدافاً مباشراً لحقوق الموظفين والأساتذة، وتراجعاً خطيراً عن الالتزامات الحكومية".واعلنت "تمسكها الكامل بحقوق الزملاء الاساتذة، بعد استنفاد كل سبل المراجعة والمطالبة، وتدعوهم الى النزول بكثافة إلى في ، يوم غد الأربعاء 9 أيلول الساعة 11:00 قبل الظهر، وذلك للمشاركة مع سائر مكونات "تجمع روابط القطاع العام" من عسكريين ومدنيين، في تحركاته، وصولاً إلى تعديل مشروع موازنة 2027 وإدراج مضمون القرار الرقم 2 في متنها".