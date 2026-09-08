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لبنان

تهديد لنائب: ستخسر 6000 صوت!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2026 | 15:15
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تهديد لنائب: ستخسر 6000 صوت!
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يسود استياء وغضب كبيران من نائب عكاري محسوب على حزب مسيحي بارز، على خلفية أدائه السياسي، ولا سيما مواقفه من القضايا التي تهمّ قضاء عكار.
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ويتركز الغضب، بحسب أوساط محلية، على ما يصفه الأهالي بتقديم حسابات حزبه على أولويات وخيارات أبناء المنطقة، وتحديدًا في ملف العفو العام، الذي يتهمون حزبه باستثماره سياسيًا.


وأثار أكثر من موقف للنائب في هذا الملف غضبًا واسعًا، إذ يعتبر منتقدوه أنه يسعى إلى استرضاء رئيس حزبه أكثر من تمثيل البيئة التي انتخبته.


وكان النائب قد حصل في الانتخابات النيابية الأخيرة على نحو 9 آلاف صوت من أبناء المنطقة، بينها نحو 6 آلاف صوت من البيئة السنية، الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى التلويح بمحاسبته وخسارته في صناديق الاقتراع المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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