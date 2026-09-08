تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة : قرار مستحيل التنفيذ

Lebanon 24
08-09-2026 | 22:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حصر سلاح حزب الله بيد الدولة : قرار مستحيل التنفيذ
حصر سلاح حزب الله بيد الدولة : قرار مستحيل التنفيذ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رياض قهوجي في" النهار": أظهرت المساعي والمفاوضات التي ترعاها واشنطن أنه لن يكون هناك أي تقدم جدي لوقف إطلاق النار ولانسحاب إسرائيلي شامل من دون حل مسألة السلاح.
Advertisement
 
وتركز القوى الخارجية جهدها لمساعدة السلطات اللبنانية على استعادة سيطرتها على أراضيها على أساس أن الحكومة عازمة على تنفيذ قرارها بحصر السلاح. إنما، كلما ازدادت الجهود الدولية والوساطات، تكشّف أكثر مدى عجز الدولة اللبنانية وفقدان الإرادة لدى بعض مكوناتها بتنفيذ قرار حصر السلاح. وهي مسألة تتعدى دور الجيش اللبناني بتنفيذ قرارات الحكومة.

يتم التصويب بشكل مستمر على المؤسسة العسكرية كونها هي التي كلفتها الحكومة  رسمياً تنفيذ قرار حصر السلاح. إنما موضوع سلاح "حزب الله" أكبر من المهمات المنوطة بالجيش اللبناني. فـ"حزب الله" ينفذ قراراً خارجياً وينشر عقيدة هدفها تقويض الدولة اللبنانية وإضعافها من أجل إتباعها بقرار محور الممانعة بقيادة طهران.

تشير التقارير الواردة من مناطق عدة الى أن "حزب الله" ماضٍ بتحركاته الميدانية كأن لا قرار من الحكومة بتجريده من سلاحه. فلا يزال يعمل على نقل أسلحة ومقاتلين وإنشاء تحصينات في أماكن عدة في جنوب لبنان والبقاع. وهذه معطيات تملكها السفارات الأجنبية وتقوم بنقلها الى حكوماتها مما يعكس انعدام الثقة بنية السلطات تنفيذ قرارات حصر السلاح.
 
كما أن "حزب الله" ومحور الممانعة يستخدمان أكثر من 20 منصة ووسيلة إعلامية لنشر أفكاره وتحريض قاعدته الشعبية على الدولة اللبنانية بشتى مؤسساتها. وبالتالي، فإن الحزب ومناصريه يعتبرون أنفسهم بحالة عداء وحرب ليس مع إسرائيل فحسب، بل مع الحكومة اللبنانية ومؤسساتها التي تصور على أنها متواطئة مع العدو ومقصرة بدعم شعبها.
وحسب مصادر قريبة من قيادة مسؤولة ومطلعة على وضع الجيش اللبناني، فإن المؤسسة بحاجة الى ما هو أكثر من تسليح ودعم مالي. فبعد أكثر من عقدين من العمل إلى جانب "حزب الله" على أنه قوة حليفة يسمح لها بالعمل العسكري ويجب التنسيق معها وتجاهل إنشائها لأنفاق ومنشآت عسكرية، يجب اليوم إعادة تأهيل ضباط و المؤسسات العسكرية والأمنية وأفرادها لتتصرف مع ميليشيا الحزب على أنها خارجة عن القانون ويجب سحب سلاحها ولو بالقوة. وهذه المسألة بحاجة لوقت، وقد تتطلب صرف أفراد قد يرفضون تنفيذ هذه الأوامر لارتباطات عقائدية ودينية مع "حزب الله". وهذا ينطبق على مؤسسات مدنية أخرى بالدولة.

لتنفيذ قرار سحب السلاح، على الدولة أن تحرر نفسها من النفوذ السياسي لهذا السلاح، أو أقله أن تقر بوجوده وتعمل على مواجهته بقوة وصلابة لإضعافه. فيجب أن تتعامل مع كل ما يهدد الهوية اللبنانية والوحدة الوطنية ويتهمها بالعمالة على أنه مصدر تهديدٍ وجودي للبنان موازٍ لتهديد السلاح غير الشرعي.
الإدارة الأميركية تعي واقع الدولة اللبنانية وقياداتها ولا تثق بها فعلاً. واستمرار الحال على حالها وعدم إحراز أي تقدم ولو بخطوة واحدة نحو تجريد "حزب الله" من سلاحه خير دليل على عجز السلطة.
مواضيع ذات صلة
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: حريصون على متابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 09:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي: الدستور يلزم حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 09:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان العراقي: نهاية أيلول ستكون بداية حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 09:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة سينجز بالحوار والتفاهم الوطني
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 09:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

على استعادة

جنوب لبنان

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2026-09-09
Lebanon24
02:15 | 2026-09-09
Lebanon24
02:03 | 2026-09-09
Lebanon24
02:00 | 2026-09-09
Lebanon24
01:45 | 2026-09-09
Lebanon24
01:37 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24