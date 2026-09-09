تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين تواكب درس الموازنة ودوريّة للجيش في النبطية لطمأنة الأهالي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين تواكب درس الموازنة ودوريّة للجيش في النبطية لطمأنة الأهالي
تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين تواكب درس الموازنة ودوريّة للجيش في النبطية لطمأنة الأهالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواصل مجلس الوزراء اليوم دراسة مشروع موازنة 2027، بعدما بدأ مناقشة مواده وإدخال تعديلات على بعضها، على أن تتوالى الجلسات حتى الانتهاء منه وإحالته إلى مجلس النواب. وكلّف مجلس الوزراء لجنة وزارية الاجتماع بممثلي رابطة قدماء القوى المسلحة، في محاولة للتوصل إلى تفاهم يجنّب بيروت إقفال الطرق وتعطيل جلسة الحكومة.
Advertisement
وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق جزئياً عند جسر البداوي على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعداداً للتحركات الاحتجاجية المقرّرة اليوم.وأقدموا  على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على الموازنة، بعدما نصبوا الخيام في الساحة.
ولوّحت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين بإقفال طرقات بيروت ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، حتى تحقيق مطالبهم بإصلاح الرواتب والأجور وإدراجها ضمن مشروع موازنة عام 2027.
وتوقعت اوساط وزارية ان تكون النقاشات حامية، خصوصا ان ثمة الكثير من الاعتراضات حول مواد اساسية في الموازنة، لدى اكثر من طرف سياسي ممثل في الحكومة، في موازاة ما بدأ يلوح في الافق من اعتراضات وغضب لدى الموظفين والمتقاعدين نتيجة تجاهل مواقفهم، متوقعة ان تشهد المرحلة المقبلة تحركات واحتجاجات في الشارع.
في المقابل، لا موعد جديداً للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حتى الآن، فيما تتقدم التطورات الميدانية على المسار الدبلوماسي، وتبقى الجهود الأميركية منصبّة على احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات. وبينما تواصل إسرائيل رفع مستوى الضغط في الجنوب، تحاول الدولة اللبنانية تثبيت حضورها الأمني ومنع تحوّل التصعيد إلى واقع مفتوح، في وقت تبدو فيه النبطية واحدة من أبرز ساحات اختبار هذه المعادلة.
وفي هذا المشهد، تكتسب خطوة تعزيز انتشار الجيش في النبطية أهمية تتجاوز البعد الأمني، باعتبارها محاولة لإعادة تثبيت دور الدولة في منطقة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع مسار تفاوضي لا يزال بلا موعد واضح.
وفي إطار التنسيق القائم مع لجنة «الميكانيزم»، نفّذت قوة من الجيش اللبناني دورية مؤلّلة شملت عددًا من أحياء مدينة النبطية، استمرت قرابة الساعة، قبل أن تنسحب باتجاه نقاط تمركزها، حيث أدرجت مصادر ميدانية، الخطوة في إطار تحرك ميداني مؤقت ومحدود، هدفه متابعة الوضع عن كثب ورفع مستوى الجهوزية، بالتوازي مع الاتصالات السياسية والدبلوماسية، التي نجحت في احتواء موجة التصعيد الأخيرة، نافية المعلومات عن انتشار ثابت ودائم في المدينة، أَقله راهناً. ورأت المصادر أن أهمية الخطوة، تكمن في أنها اختبار ميداني أولي، لإمكان تأمين حضور دائم للجيش داخل النبطية، بالتنسيق مع «الميكانيزم» والفريق الأميركي، في إطار تثبيت حضور الدولة الأمني والعسكري بصورة تدريجية، من دون الإعلان في الوقت الراهن عن تغيير في طبيعة الانتشار القائم.
وتأتي هذه التطورات، في ظل مساعٍ سياسية ودبلوماسية مكثّفة، لتثبيت التهدئة في النبطية ومحيطها، حيث يسعى الجانب اللبناني إلى منع تكرار التصعيد، عبر إجراءات ميدانية هادئة ومدروسة، يكون للجيش فيها الدور الأساسي، حيث لا تستبعد المصادر أن يشكل ما حصل في النبطية ، نموذجًا لتحركات مماثلة في المرحلة المقبلة، شرط استمرار الهدوء وتوافر الغطاء السياسي والتنسيق المطلوب.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
احتجاجاً على الموازنة.. العسكريون المتقاعدون يتحركون في الشارع لليوم الثاني (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينتشر في النبطية لـ"طمأنة" الأهالي ومخاوف من توسع العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الموازنة إلى النقاش والمتقاعدون إلى الشارع
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية أمام الإتحاد الإيرلندي لكرة القدم رفضاً لمواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 12:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

على الطريق

اللبنانية

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09
Lebanon24
05:00 | 2026-09-09
Lebanon24
04:56 | 2026-09-09
Lebanon24
04:44 | 2026-09-09
Lebanon24
04:31 | 2026-09-09
Lebanon24
04:27 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24