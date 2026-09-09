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لبنان

عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة.. هذا ما عثر بحوزتهم

Lebanon 24
09-09-2026 | 02:03
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عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة.. هذا ما عثر بحوزتهم
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه ومتابعة للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة جرائم السرقة وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة تمكنت مديرية البقاع الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق،، من توقيف كلّ من اللبناني (ع. ج.) والسوريين (ع. س.) و(ي. ي.)، لتشكيلهم عصابة سرقة أقدمت على تنفيذ عدة عمليات سرقة في مختلف المناطق اللبنانية.
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خلال التحقيق، اعترف الموقوفون بإقدامهم على سرقة خزنة تحتوي على مبلغ 12 ألف دولار أميركي ومصاغات ذهبية في محلة المصنع، إضافةً إلى سرقة كابلات كهربائية في بلدات مشغرة وحوش الحريمة في البقاع الغربي ورأس الحرف – بحمدون في قضاء عاليه ، اضافة لسرقة اواني النحاس والحديد ومقتنيات من منزل في محلة شتورا، وكذلك محتويات مزرعة في محلة دير زنون – قضاء زحلة، كما اقدمت العصابة على سرقة النحاس والحديد من مدينة النبطية.

وقد ضُبط بحوزتهم مقص حديدي كبير الحجم يُستخدم في سرقة الكابلات الكهربائية، وتبيّن وجود خلاصة حكم صادرة بحق أحد أفراد العصابة عن محكمة جنايات أحداث جبل لبنان، بجرم السرقة، تقضي بحبسه لمدة سنة وستة أشهر.

بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع تم توقيفهم و أُجري المقتضى القانوني بحقهم، واودعوا القضاء المختص.
 
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