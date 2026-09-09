عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة.. هذا ما عثر بحوزتهم

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أعلنت لأمن الدولة أنه ومتابعة للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة جرائم السرقة وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة تمكنت مديرية الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق،، من توقيف كلّ من اللبناني (ع. ج.) والسوريين (ع. س.) و(ي. ي.)، لتشكيلهم عصابة سرقة أقدمت على تنفيذ عدة عمليات سرقة في مختلف المناطق .خلال التحقيق، اعترف الموقوفون بإقدامهم على سرقة خزنة تحتوي على مبلغ 12 ألف دولار أميركي ومصاغات ذهبية في محلة المصنع، إضافةً إلى سرقة كابلات كهربائية في بلدات مشغرة وحوش الحريمة في البقاع ورأس الحرف – بحمدون في قضاء عاليه ، اضافة لسرقة اواني النحاس والحديد ومقتنيات من منزل في محلة شتورا، وكذلك محتويات مزرعة في محلة دير زنون – قضاء ، كما اقدمت العصابة على سرقة النحاس والحديد من مدينة .وقد ضُبط بحوزتهم مقص حديدي كبير الحجم يُستخدم في سرقة الكابلات الكهربائية، وتبيّن وجود خلاصة حكم صادرة بحق أحد أفراد العصابة عن محكمة جنايات أحداث ، بجرم السرقة، تقضي بحبسه لمدة سنة وستة أشهر.بناء لاشارة الاستئنافية في البقاع تم توقيفهم و أُجري المقتضى القانوني بحقهم، واودعوا المختص.