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لبنان

اجتماع مرتقب يهم "المتقاعدين"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-09-2026 | 02:18
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اجتماع مرتقب يهم المتقاعدين
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علم "لبنان24" أن ساعات الليل شهدت اتصالات حكومية مباشرة مع معنيين في حراك العسكريين المتقاعدين، في محاولة لبحث ترتيبات وخطوات من شأنها وضع أسس واضحة للتعاطي مع ملف العسكريين والمتقاعدين ومطالبهم، بالتزامن مع التحركات الميدانية التي يقومون بها اعتراضاً على موازنة العام 2027.
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وبحسب المعلومات، سيكون الملف موضع بحث في اجتماع سيُعقد اليوم بإشراف وزير الدفاع ميشال منسى، على أن تتضح نتائج الاتصالات والمداولات خلال ساعات الظهيرة، وما إذا كانت ستفضي إلى خطوات من شأنها معالجة مطالب المتقاعدين وانعكاس ذلك على مسار تحركاتهم المقبلة.

وفي السياق، أفادت المعلومات بأن التحركات التي نفذها العسكريون المتقاعدون خلال الساعات الأخيرة، ولا سيما في وسط بيروت، جاءت منسقة بين مختلف المجموعات المشاركة، وضمن خطة منظمة للتحرك في عدد من المناطق.

كذلك، واكبت القوى الأمنية تحركات المتقاعدين بسلاسة، ما ساهم في ضبط التحركات وتجنب حصول إشكالات، فيما حرص القائمون على التحرك على تسهيل مرور المواطنين وعدم تعطيل حركة السير قدر الإمكان.
المصدر: خاص "لبنان24"
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