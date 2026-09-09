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لبنان

سرق خزنات من عدد من الشركات.. وقوى الامن كانت بالمرصاد

Lebanon 24
09-09-2026 | 02:53
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سرق خزنات من عدد من الشركات.. وقوى الامن كانت بالمرصاد
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص في تنفيذ عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق جبل لبنان.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت من توقيفه في محلّة البداوي، ويُدعى: س. ف. (مواليد العام 1972، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ ثلاث عمليّات سرقة خزنات بواسطة الكسر والخلع من داخل شركات في مناطق جبل لبنان، وتحديدًا في جونية وبلّونة وزوق مكايل. وقد تبيّن أنّ المسروقات عبارة عن مبالغ ماليّة وسلاح نوع كلاشنكوف.

أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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