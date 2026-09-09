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لبنان

الجيش: توقيف 10 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات

Lebanon 24
09-09-2026 | 02:57
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الجيش: توقيف 10 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات
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 أعلنت قيادة الجيش أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وفقًا لما يلي:
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• توقيف المواطنَين (ع.ز.) و(ح.ش.) عند حاجز السفري – بعلبك بجرم إطلاق النار، وضُبط في حوزتهما مسدس وذخائر حربية ومبلغ من الأموال المزورة.
• توقيف المواطنَين (ز.ش.) و(ح.ش.) والسوريَّين (م.ع.) و(ا.ا.) عند حاجز الخضر – بعلبك لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من المخدرات. 
• دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك وتوقيف المواطنَين (ح.و.) و(م.ي.)، وضُبط في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
• توقيف الفلسطيني (ا.ا.) في منطقة الميناءطرابلس لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار، وضُبط في حوزته مسدس وذخائر حربية.
كما دهمت وحدة من الجيش بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، في منطقة الليلكي – بعبدا منزل المواطن (ح.ب.) المطلوب لتعاطيه المخدرات وترويجها، وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.
سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
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