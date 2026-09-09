الجيش: توقيف 10 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات

أعلنت قيادة الجيش
أن وحدات من الجيش نفّذت تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية
، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنَين (ع.ز.) و(ح.ش.) عند حاجز السفري – بعلبك
بجرم إطلاق النار، وضُبط في حوزتهما مسدس وذخائر حربية ومبلغ من الأموال المزورة.
• توقيف المواطنَين (ز.ش.) و(ح.ش.) والسوريَّين (م.ع.) و(ا.ا.) عند حاجز الخضر – بعلبك لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من المخدرات.
• دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك وتوقيف المواطنَين (ح.و.) و(م.ي.)، وضُبط في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.
• توقيف الفلسطيني (ا.ا.) في منطقة الميناء
– طرابلس
لتورطه في إشكال تخلّله إطلاق نار، وضُبط في حوزته مسدس وذخائر حربية.
كما دهمت وحدة من الجيش بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، في منطقة الليلكي – بعبدا
منزل المواطن (ح.ب.) المطلوب لتعاطيه المخدرات وترويجها، وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.
سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.