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لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون من الوضع جنوب لبنان

Lebanon 24
09-09-2026 | 03:58
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  ستيفان دوجاريك،  في بيان أن غوتيريش أعرب عن "بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها". ودان "سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال قُتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المتصاعدة، وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح، فضلاً عن مشاهد الدمار والخراب الواسعين".
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وأعرب أيضًا عن " قلق بالغ إزاء التقارير عن غارات إسرائيلية طالت مستشفيات وعاملين في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات عامة، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية"، ودعا "جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والأعيان المدنية في الأوقات كافة، ولا يمكن قبول الهجمات الموجهة ضدهم".

وناشد غوتيريش  "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، داعيًا "إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية"، وحث "جميع الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 (2006)".

وأعلن أن "الأمم المتحدة تبقى ملتزمة دعم الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف وحماية المدنيين وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع". 
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