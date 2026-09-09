الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون من الوضع جنوب لبنان

Advertisement

أعلن المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان أن غوتيريش أعرب عن "بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية في ، ولا سيما في مدينة ومحيطها". ودان "سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال قُتلوا وأصيبوا جراء الهجمات المتصاعدة، وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح، فضلاً عن مشاهد الدمار والخراب الواسعين".وأعرب أيضًا عن " قلق بالغ إزاء التقارير عن غارات إسرائيلية طالت مستشفيات وعاملين في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات عامة، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية"، ودعا "جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والأعيان المدنية في الأوقات كافة، ولا يمكن قبول الهجمات الموجهة ضدهم".وناشد غوتيريش "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، داعيًا " إلى سحب قواتها من الأراضي "، وحث "جميع الأطراف على احترام سيادة وسلامة أراضيه والوفاء بالتزاماتها بموجب قرار 1701 (2006)".وأعلن أن " تبقى ملتزمة دعم الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف وحماية المدنيين وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع".