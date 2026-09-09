جعجع: من واجبنا الوقوف إلى جانب السعودية

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كتب عبر منصة اكس: كما وقفت دائمًا إلى جانب في الملمات كلها التي أصابته، كذلك من واجبنا نحن اللبنانيين أن نقف جميعًا إلى جانب ، وهي تتعرّض لاعتداءات آثمة ودموية.نحن نتابع عن كثب أحداث الخليج منذ اليوم الأول، وآخر ما توقعناه هو تعرّض المملكة العربية لهذه الاعتداءات، إذ إنها لم تكن يومًا طرفًا عسكريًا في الحرب الدائرة، وإن كانت لها مواقف وتحالفات سياسية واضحة، وهذا حق طبيعي لكل دولة سيدة وحرة ومستقلة.هذا فضلًا عن أن المملكة لم توفّر جهدًا، في مختلف المراحل، في سبيل خفض التصعيد في المنطقة، فإذا بها تُكافأ باعتداءات بالغة الخطورة، لا منطق يفسّرها ولا عقل يقبلها.وفي جميع الأحوال، يكفي المملكة فخرًا أن دول العالم كلها تقريبًا، بما فيها دول قريبة من ، استنكرت ما تتعرّض له المملكة وأظهرت تعاطفها معها.