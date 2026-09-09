ما حقيقة ما حصل لطائرة "بيروت وينغز" في الجو؟ الشركة توضح

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أكدت شركة " وينغز ش.م.ل." (Beirut Wings SAL)، في بيان، التزامها بأعلى المعايير المهنية والفنية في مجال الطيران، موضحةً الوقائع المتعلقة بالمؤشرات الفنية التي ظهرت بتاريخ 5 أيلول 2026 على طائرتها من طراز Tecnam P2006T، والمسجلة OD-BWM، وذلك في ضوء معلومات متداولة قالت إنها "لا تتطابق، في جوانب أساسية منها، مع الوقائع الفنية الموثقة والمستندات الرسمية".وأوضحت الشركة أنه بعد إقلاع الطائرة، لاحظ قائدها خشونة في عمل المحركات وانخفاضاً في عدد دوراتها (RPM)، مشيرةً إلى أنه، رغم بقاء قدرة المحركات متاحة، اتخذ القائد قراراً احترازياً بالعودة إلى تطبيقاً لإجراءات السلامة الجوية، حيث هبطت الطائرة بصورة طبيعية وآمنة.وأضافت أن الواقعة وُثّقت وأُبلغت بها الهيئة اللبناني (LCAA) رسمياً، مع رفع تقرير الواقعة وService Difficulty Report (SDR) وفق الأصول.وشددت الشركة على أن ظهور عارض فني أثناء تشغيل الطائرات أمر وارد في قطاع الطيران، وأن سلامة المنظومة تكمن في اكتشاف أي عارض والتعامل معه وفق الإجراءات المحددة واتخاذ القرار الاحترازي المناسب، قبل إخضاع الطائرة للفحص والصيانة.وأكدت، في هذا السياق، أن "ما حصل لم يتضمن توقفاً للمحركات، ولم تفقد الطائرة قدرتها على الدفع، كما لم يحصل هبوط خارج المطار"، لافتةً إلى أن المستندات المرفوعة إلى السلطة المختصة تؤكد بقاء قدرة المحركات متاحة وعودة الطائرة وهبوطها بسلام.السجل الفني والصلاحية الجويةوفي ما يتعلق بالسجل الفني للطائرة، أكدت "بيروت وينغز" أن الطائرة OD-BWM كانت، قبل الواقعة، خاضعة لمراجعة فنية مستقلة وشاملة لسجلات استمرارية صلاحيتها الجوية، أجرتها جهة أوروبية متخصصة في Continuing Airworthiness Management (CAMO) تعمل ضمن منظومة الاعتماد الأوروبية EASA.وأوضحت أن المراجعة، التي أجراها مهندس CAMO معتمد، شملت بيانات الطائرة والمحركات والمراوح، وبرنامج الصيانة، وساعات ودورات التشغيل، وأوامر العمل وسجلات الصيانة، ووثائق Maintenance Releases وCertificate of Release to Service (CRS)، فضلاً عن الالتزام بتوجيهات الصلاحية الجوية والمتطلبات والنشرات الفنية الإلزامية والأجزاء محدودة العمر.وبحسب الشركة، خلص التقييم الفني المستقل إلى أن الطائرة كانت صالحة للخدمة (Serviceable)، من دون تسجيل مخالفات صيانة أو مسائل فنية معلقة، وأنها كانت آمنة وصالحة للطيران ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية المطبقة.وأضافت أن أعمال الفحص والصيانة تتم عبر جهات مؤهلة ومعتمدة، بينها منظمة صيانة أجنبية معتمدة وفق معايير EASA.كذلك، أشارت إلى أن للطيران المدني اللبناني فحصت الطائرة في 22 نيسان 2026، في إطار تجديد شهادة صلاحيتها الجوية (Certificate of Airworthiness – C of A)، مؤكدةً أن كتاب الهيئة الرسمي أفاد بعدم تسجيل أي ملاحظات (No Findings)، ليتم تجديد شهادة صلاحية الطائرة حتى 21 نيسان 2027.وشددت الشركة على أن إعادة أي طائرة إلى الخدمة بعد واقعة فنية لا تتم بقرار إداري أو تجاري، وإنما حصراً بعد استكمال الفحوص وأعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من صلاحيتها، وإصدار الإفراج الفني عن الخدمة (Release to Service / Certificate of Release to Service – CRS) من الجهة المخولة.التحقيق والشفافيةوفي إطار متابعة الواقعة، أعلنت "بيروت وينغز" أن رئيسها التنفيذي والمدير المسؤول (CEO & Accountable Manager) طلب من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني فتح تحقيق فني من قبل الجهات المختصة لتحديد أسباب الواقعة بصورة نهائية وموضوعية، وإصدار توضيح رسمي بعد انتهاء التحقيق.وأكدت الشركة أنها "لن تستبق نتائج التحقيق، ولن تتبنى أي استنتاج نهائي بشأن السبب الفني قبل صدور النتائج عن الجهات المختصة"، مشددةً على أن التحقيق في وقائع الطيران يجب أن يستند إلى الفحص والبيانات والسجلات والأدلة الفنية، بعيداً عن التكهنات والمعلومات غير المثبتة.المعلومات المتداولة والمسؤولية الإعلاميةوفي شأن المعلومات المتداولة، أكدت "بيروت وينغز" احترامها حرية الصحافة وحق في الاستفسار والمتابعة، خصوصاً في المرتبطة بسلامة الطيران، داعيةً في المقابل إلى الاستناد إلى المعلومات الرسمية والمستندات الفنية الموثقة، والتمييز بين الوقائع المثبتة والروايات أو الاستنتاجات التي لم تؤكدها التحقيقات.واعتبرت أن تداول معلومات فنية غير دقيقة أو غير موثقة بشأن سلامة طائرة أو مؤسسة تدريب جوي قد ينعكس سلباً على الثقة بقطاع الطيران المدني اللبناني وصورة المؤسسات العاملة فيه، مؤكدةً أن حماية سمعة القطاع مسؤولية مشتركة تقوم على الدقة والتحقق والالتزام بالمعايير المهنية.وأعلنت الشركة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، مشيرةً إلى أنها ستلجأ، عند الاقتضاء، إلى اللبناني المختص لمساءلة من يثبت، وفقاً للقانون، نشره أو تداوله معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إلحاق الضرر بالشركة أو بسمعتها ومصالحها، مع تأكيد احترام حرية الإعلام والضمانات القانونية.وختمت "بيروت وينغز" بالتأكيد أن السلامة الجوية تقوم على منظومة متكاملة تشمل الصيانة الموثقة، واستمرارية الصلاحية الجوية، والرقابة والإبلاغ عن الوقائع الفنية والتدريب وإدارة المخاطر.وأشارت إلى أن عودة قائد الطائرة إلى المطار فور ملاحظة المؤشرات الفنية، والإبلاغ الرسمي عن الواقعة، وإخضاع الطائرة للفحوص والصيانة وعدم إعادتها إلى التشغيل قبل استيفاء متطلبات الإفراج عن الخدمة، تندرج جميعها ضمن إجراءات السلامة المهنية المعتمدة.وأكدت أنها ستواصل تعاونها الكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني وسائر الجهات الرسمية المختصة، وستضع في تصرفها السجلات والوثائق الفنية المطلوبة، على أن تتعامل مع نتائج التحقيق بشفافية ومسؤولية.