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لبنان

ماذا ينتظر طقس لبنان في الأيام المقبلة؟ إليكم النشرة الجوية

Lebanon 24
09-09-2026 | 05:53
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة.
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وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يسيطر طقس صيفي حار على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، حتى يوم الجمعة، حيث يتحول الطقس إلى معتدل نسبياً.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 درجة، بيروت بين 24 و32 درجة، وزحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم إجمالاً، مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية. وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس:

قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة.

الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيما تنخفض قليلاً على الساحل لتعود إلى معدلاتها الموسمية. ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

السبت:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، فيما ترتفع في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة: على الساحل بين 21 و32 درجة، فوق الجبال بين 15 و27 درجة، وفي الداخل بين 17 و33 درجة.

- الرياح السطحية: غربية نهاراً، ومتقلبة وضعيفة ليلاً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، ويسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح الماء 29 درجة مئوية.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
 
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

مديرية ال

لبنان وا

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