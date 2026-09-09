تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بينهم فتاة قاصر.. توقيف 3 أشخاص في نهر إبراهيم

Lebanon 24
09-09-2026 | 05:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بينهم فتاة قاصر.. توقيف 3 أشخاص في نهر إبراهيم
بينهم فتاة قاصر.. توقيف 3 أشخاص في نهر إبراهيم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما المتعلّقة بالمخدّرات، بتاريخ 24-8-2026، أقامت دوريّة أمنيّة ضمن نطاق قيادة سريّة جونية في وحدة الدرك الإقليمي حاجزًا ظرفيًّا على الطريق البحرية في محلّة نهر إبراهيم.
Advertisement

وخلال الحاجز، أوقفت الدوريّة ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، كانوا على متن سيّارة نوع «نيسان صني»، لون أسود، وهم:

– خ. ش. (مواليد عام 2006، لبناني)

– س. س. (مواليد عام 2005، لبناني)

– فتاة قاصر من مواليد عام 2010، لبنانية

وبتفتيش السيّارة، ضُبطت كميّة من المواد المخدّرة، على الشكل الآتي:

/10/ حناجير تحتوي مادّة الكيتامين.

/79/ علبة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين.

/5/ مكعّبات بيضاء ملفوفة بمناديل ورقيّة.

/95/ حبّة «كبتاغون».

-/26/ حبّة ملوّنة.

– /48/ حبّة «ترامادول».

-/31/ كيسًا مغلقًا بتقنيّة التفريغ الهوائي، يحتوي كلّ منها مادّة حشيشة الكيف.

-/12/ كيسًا يحتوي كلّ منها مادّة الماريجوانا.

– /10/ أكياس تحتوي مادّة حشيشة الكيف.

-/3/ أجهزة تدخين إلكتروني «Vape Packwoods» .

-/3/ دفاتر ورق لفّ.

-/4/ هواتف خلويّة.

حُجزت السيّارة عدليًّا، وسُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
داخل مركز للشرطة في العراق... إغتصاب فتاة قاصر
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية القطرية: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا عقب هجمات إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 3 أشخاص في طرابلس والكورة
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة الهولندية تعلن توقيف 3 أشخاص في إطار تحقيق يتعلق بالإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
09/09/2026 14:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

الطريق البحري

طريق البحرية

على الطريق

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-09
Lebanon24
07:28 | 2026-09-09
Lebanon24
07:06 | 2026-09-09
Lebanon24
07:05 | 2026-09-09
Lebanon24
07:00 | 2026-09-09
Lebanon24
06:32 | 2026-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24