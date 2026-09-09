بينهم فتاة قاصر.. توقيف 3 أشخاص في نهر إبراهيم

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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة الجرائم، ولا سيّما المتعلّقة بالمخدّرات، بتاريخ 24-8-2026، أقامت دوريّة أمنيّة ضمن نطاق قيادة سريّة في وحدة حاجزًا ظرفيًّا البحرية في محلّة نهر إبراهيم.وخلال الحاجز، أوقفت الدوريّة ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، كانوا على متن سيّارة نوع «نيسان صني»، لون أسود، وهم:– خ. ش. (مواليد عام 2006، لبناني)– س. س. (مواليد عام 2005، لبناني)– فتاة قاصر من مواليد عام 2010، لبنانيةوبتفتيش السيّارة، ضُبطت كميّة من المواد المخدّرة، على الشكل الآتي:/10/ حناجير تحتوي مادّة الكيتامين./79/ علبة بلاستيكيّة تحتوي مادّة الكوكايين./5/ مكعّبات بيضاء ملفوفة بمناديل ورقيّة./95/ حبّة «كبتاغون».-/26/ حبّة ملوّنة.– /48/ حبّة «ترامادول».-/31/ كيسًا مغلقًا بتقنيّة التفريغ الهوائي، يحتوي كلّ منها مادّة حشيشة الكيف.-/12/ كيسًا يحتوي كلّ منها مادّة الماريجوانا.– /10/ أكياس تحتوي مادّة حشيشة الكيف.-/3/ أجهزة تدخين إلكتروني «Vape Packwoods» .-/3/ دفاتر ورق لفّ.-/4/ هواتف خلويّة.حُجزت السيّارة عدليًّا، وسُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص.