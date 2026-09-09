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لبنان

اللبنانيون يبلّغون بكثافة.. قفزة بـ448% في الشكاوى الإلكترونية

Lebanon 24
09-09-2026 | 06:08
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اللبنانيون يبلّغون بكثافة.. قفزة بـ448% في الشكاوى الإلكترونية
اللبنانيون يبلّغون بكثافة.. قفزة بـ448% في الشكاوى الإلكترونية photos 0
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أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بأن حملاتها الرقابية، المنفذة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، أسفرت منذ بداية العام وحتى 4 أيلول 2026 عن الاستجابة لـ1,262 شكوى، وتنفيذ 16,135 كشفاً ميدانياً، وتسطير 723 محضر ضبط.
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وأوضحت المديرية، في تقريرها الأسبوعي، أنها استجابت خلال الفترة الممتدة من 31 آب حتى 4 أيلول لـ285 شكوى، ونفذت 551 كشفاً ميدانياً، نتج عنها تسطير 43 محضر ضبط.

ولفتت إلى أن الحملة المكثفة لتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى عبر تطبيق "MoET Digital Services"، بسرية وسهولة مع ضمان سرعة الاستجابة، أدت إلى ارتفاع ملحوظ في حجم التبليغات الإلكترونية.

وبحسب المديرية، ارتفع الإقبال على تقديم الشكاوى عبر التطبيق إلى نحو 5.5 أضعاف المعدل الأسبوعي المعتاد، مسجلاً زيادة بنسبة 448%.
 
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