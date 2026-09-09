"أخبار مدسوسة".. مكتب سلام يكشف حقيقة إلغاء زيارة النبطية

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نفى لرئيس المعلومات المتداولة بشأن إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى يوم السبت المقبل، مؤكداً أن أي زيارة من هذا النوع لم تكن مقررة خلال الأسبوع الجاري.وأوضح المكتب، في بيان، أن "ما يُنشر من مدسوسة في هذا السياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة".وفي سياق متصل، حيّا سلام جهود والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي وضمان انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية.وأكد المكتب أن سلام يتابع عن كثب الأوضاع في مدينة ومحيطها، ويتواصل بصورة دائمة مع إمام المدينة الشيخ صادق ورئيس بلديتها عباس .وأشار إلى أن رئيس الحكومة يأمل زيارة النبطية في أقرب فرصة ممكنة، تأكيداً لوقوف الدولة إلى جانب أهلها ودعماً لصمودهم وعودتهم.