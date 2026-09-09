"أخبار مدسوسة".. مكتب سلام يكشف حقيقة إلغاء زيارة النبطية

نفى المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام
المعلومات المتداولة بشأن إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى مدينة النبطية
يوم السبت المقبل، مؤكداً أن أي زيارة من هذا النوع لم تكن مقررة خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح المكتب، في بيان، أن "ما يُنشر من أخبار
مدسوسة في هذا السياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة".
وفي سياق متصل، حيّا سلام جهود الجيش اللبناني
والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي وضمان انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية.
وأكد المكتب أن سلام يتابع عن كثب الأوضاع في مدينة النبطية
ومحيطها، ويتواصل بصورة دائمة مع إمام المدينة الشيخ عبد الحسين
صادق ورئيس بلديتها عباس فخر الدين
.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة يأمل زيارة النبطية في أقرب فرصة ممكنة، تأكيداً لوقوف الدولة إلى جانب أهلها ودعماً لصمودهم وعودتهم.